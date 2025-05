Congreso insta al Gobierno a impulsar la atracción de talento de EE.UU ante los recortes de Trump, con el rechazo de Vox

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista para impulsar la atracción y retención del talento científico e innovador, como respuesta a la ola internacional reaccionaria y negacionista, con el rechazo de Vox, la abstención del Partido Popular y Junts y el apoyo del resto de grupos.

De este modo, el Congreso insta al Gobierno a continuar impulsando los instrumento de atracción y retención de talento, como el Programa ATRAE, garantizando los recursos y las medidas necesarias para su implementación.

El diputado del PSOE Roberto García Moris ha sido el encargado de defender la proposición no de ley y ha puesto como ejemplo de "políticas recesivas en materia de ciencia" a la Administración de Donald Trump en Estados Unidos.

Para García Moris, la potencia número uno en el mundo en el ámbito científico "recorre hoy un camino que podría revertir sus logros mediante la paralización de proyectos y la asfixia financiera de su personal científico e investigador".

El PSOE advierte de que, con la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, en Estados Unidos se han recortado cientos de millones de fondos destinados a agencias federales de investigación, entre las que se sitúan los Institutos Nacionales de la Salud (NIH), responsable de la salud pública y la biomedicina de investigación, o la Fundación Nacional de Ciencias (NSF), dedicada a la investigación y educación fundamental en todos los campos no médicos de la ciencia y la ingeniería.

Ante este "trágico" escenario, los socialistas defienden que "es imprescindible reaccionar" y destacan que "los países europeos, que abanderan un modelo diametralmente opuesto al de la Administración Trump, tienen una oportunidad histórica para revertir décadas de fuga de talento".

El Grupo Parlamentario Socialista considera que "es necesario continuar impulsando los instrumentos de atracción y retención de talento, en sintonía con las líneas estratégicas de la Unión Europea": "España y Europa, garantes de la libertad de expresión y de creación, no impedirán la entrada de científicos en sus territorios por sus opiniones políticas".

"El talento científico e innovador es y será bien recibido y cuidado, porque nosotros sí creemos en el progreso que trae consigo la innovación y confiamos en las científicas y los científicos", recalca.

RECHAZO DE PARTIDO POPULAR Y VOX

Por el contrario, el diputado del Grupo Parlamentario Popular Pablo Pérez Coronado ha subrayado que, ante el debate de una proposición del PSOE para atraer talento, lo primero que deberían hacer "es definir qué es para el PSOE el talento científico".

"Talento para ustedes es montar una cátedra medida para la mujer del presidente y llamarlo promoción académica. Es colocar al hermano del presidente en una diputación sin pisar el despacho y llamarlo gestión cultural. Talento para ustedes es una prima con nómina, una amiga con despacho, una miss con sueldo público y un portero de discoteca en el Consejo Rector de Puertos del Estado. Esa y esa es su idea de atracción del talento. Talento tenemos, lo que falta es un Gobierno que lo respete", ha reprochado el 'popular'.

En su intervención, el diputado de Vox José Ramírez del Río ha destacado que Donald Trump, que lleva en el cargo cuatro meses, ha anunciado ya el programa de investigación "más ambicioso de la historia", 500.000 millones de dólares en Inteligencia Artificial y que va a suponer ya la contratación de 100.000 personas.

"Entonces, pensar que nosotros vamos a poder competir con Estados Unidos en estos momentos es una idea tan absurda, tan ridícula, que me cuesta mucho pensar que puedan ustedes traer esto aquí. Es alucinante", ha apostillado Ramírez del Río.

Aunque Sumar ha apoyado la iniciativa, la diputada Tesh Sidi ha mostrado su sorpresa por que el Programa ATRAE haya aumentado su inversión este año "porque ha venido Trump". "Entonces, yo me pregunto, ¿Por qué no se ha invertido eso antes en la ciencia? ¿Por qué no se ha hecho antes?", ha cuestionado.

La diputada de Sumar ha aprovechado su intervención para cargar contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: "Le ha declarado la guerra a las universidades públicas, a la CRUE, a los estudiantes que también se manifiestan por Palestina, también le ha declarado la guerra a las becas comedor, a la educación más temprana, le ha declarado también la guerra a las FP".

"Recordemos que ella no lo hace solamente por ser mala persona, ella lo hace porque quiere y sabe que, gracias a la educación pública y universal, es como se organizan los hijos de la clase trabajadora en este país", ha afirmado Sidi.

Por su parte, el diputado de Junts Josep Pagès i Massó ha dicho que el PSOE "se equivoca al mezclar los recortes de Estados Unidos con batallas partidistas que no vienen al caso". "Lo que tiene que hacer su gGbierno es, sobre todo, poner el dinero necesario para que los investigadores y los proyectos de investigación existentes a día de hoy no se esfumen", ha dicho.

EH Bildu ha apoyado la proposición no de ley pero su diputada Marije Fullaondo ha exigido al PSOE, principal partido de Gobierno, "que dejen de pedirles cosas a sus jefes" y que las hagan "directamente".

"Apoyaremos la proposición no de ley, porque evidentemente no dice nada que vaya en contra de lo que pensamos, pero la siguiente vez traigan un poco más de rigor", ha apuntado por su parte el diputado de EAJ-PNV Joseba Andonio Agirretxea.

Por último, el Grupo Parlamentario Republicano ha celebrado que el PSOE haya incorporado sus enmiendas a la proposición no de ley, ya que "potencian tres ramas muy importantes: la financiación, las condiciones laborales de los investigadores y los derechos".