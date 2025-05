La entrada limitada de ayuda en Gaza "es una gota en el océano", dice portavoz de Guterres

Naciones Unidas, 19 may (EFE).- La entrada limitada de ayuda humanitaria en Gaza, aprobada hoy por el gobierno de Israel fue duramente criticada por el portavoz de la secretaría general de la ONU, Stéphane Dujarric, que la calificó de "una gota en el océano" en relación con todo lo que se necesita.

Dujarric dijo que en total el ejército israelí había permitido la entrada de nueve camiones, pero aclaró que a la hora en que hablaba, y que probablemente ya era de noche en Gaza, los camiones aún no habían llegado a su destino, los almacenes de la ONU donde se llevaría a cabo la distribución, por lo que los gazatíes aún no ha habían recibido.

Aclaró que lo que se necesitan son "cientos" de camiones: "no gota a gota, camión a camión: se necesita un flujo masivo de ayuda humanitaria".

Especificó que la ONU "no puede darse el lujo intelectual de decir que no (a estos nueve camiones), pero hemos dejado claro a nuestros interlocutores israelíes que no es suficiente", y fue más lejos: "Esto pone a nuestra gente en peligro y pone a los beneficiarios en peligro, dada la ansiedad que va a crearse sabiendo que solo vienen nueve camiones".

También dijo desconocer si esa autorización para entrar nueve camiones valía solo para hoy o se repetirá en los próximos días.

Dujarric recordó que ya existen canales de ayuda humanitaria que funcionan, siempre con la garantía de la ONU, y que no hay necesidad de crear ninguno nuevo, y en relación con la llamada Fundación Humanitaria para Gaza, anunciada por Israel sin muchos detalles y apoyada de forma entusiasta por Estados Unidos, mostró su rechazo absoluto.

"No participaremos en esa fundación porque no cumple nuestros principios", resaltó. La semana pasada ya se había expresado del mismo modo, razonando que no puede verse condicionada por criterios de seguridad militar aplicados unilateralmente por Israel, pues significarían -entre otras cosas- excluir de ella a niños y mujeres embarazadas que están entre los particularmente necesitados. EFE

