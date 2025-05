Irán "continuará con o sin acuerdo" con EEUU el enriquecimiento de uranio

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha asegurado este domingo que el enriquecimiento de uranio en su país "continuará con o sin acuerdo" con Estados Unidos, si bien ha manifestado su disposición para alcanzar un pacto con las autoridades del país norteamericano, después de la cuarta ronda de conversaciones mediadas por Omán a principios de mayo sobre su programa de energía nuclear.

"Si Estados Unidos está interesado en garantizar que Irán no tendrá armas nucleares, un acuerdo está a su alcance, y estamos dispuestos a mantener una conversación seria para alcanzar una solución que garantice para siempre ese resultado. Sin embargo, el enriquecimiento en Irán continuará con o sin acuerdo", ha declarado en su cuenta de la red social X.

Araqchi ha defendido que las autoridades del país asiático no contemplan "ningún escenario en el que se desvíen de" su política sobre el enriquecimiento de uranio, alegando que "el dominio de esta tecnología (...) es un logro científico duramente ganado y de cosecha propia, un resultado de grandes sacrificios tanto de sangre como de tesoros".

El jefe de la diplomacia iraní ha señalado que "nuestra postura sobre los derechos de Irán como miembro del Tratado de No Proliferación (TNP) es meridianamente clara", reiterando las palabras del presidente del país, Masud Pezeshkian, que horas antes aseguró que "nunca abandonaremos nuestro programa nuclear pacífico y, no importa lo que hagan, no cederemos".

El ministro ha considerado que "(sus) interlocutores estadounidenses son naturalmente libres de declarar públicamente lo que consideren oportuno", mientras que ha defendido que su Gobierno prefiera "evitar negociar en público". "Sobre todo teniendo en cuenta la actual disonancia que observamos entre lo que nuestros interlocutores estadounidenses dicen en público y en privado, y de una semana a otra", ha añadido.