El Bayern de Flick intentó fichar a Pedri en 2020 tras el 2-8 en Lisboa

Barcelona, 19 may (EFE).- El Bayern Múnich intentó fichar al centrocampista del Barcelona Pedro González 'Pedri' en el verano de 2020, tras la recordada eliminación europea del cuadro azulgrana por 2-8 en la Liga de Campeones frente al conjunto bávaro, dirigido entonces por el actual entrenador del equipo catalán, Hansi Flick.

Así lo confirmó el exdirector deportivo del Barça, Ramon Planes, en declaraciones al programa 'Carrusel' de la 'Cadena SER': "Después de la derrota contra el Bayern de Múnich en Lisboa, a los dos días recibí una llamada de su agente diciéndome que el Bayern quería hacer una vídeoconferencia, que la hice, porque quería a Pedri".

El fichaje de Pedri por el Barcelona se hizo oficial en septiembre de 2019, pero el joven centrocampista, que entonces tenía 16 años y militaba en las filas de la UD Las Palmas, en la segunda categoría del fútbol español, permaneció la temporada 2019-2020 en el equipo canario en calidad de cedido.

"Me quedé muy sorprendido porque ni siquiera había venido al Barça. Lo teníamos firmado, pero estaba cedido en Las Palmas y es cierto que el Bayern mostró interés en él", ha recordado Planes, que fue el responsable de llevar al internacional español al Barça.

El entonces director deportivo del Barcelona habló con su homólogo en el Bayern, Hasan Salihamidzic, pero le aclaró que Pedri "iba a venir a la pretemporada" y que "no veía la posibilidad de que se fuera al Bayern".

"Pedri venía de hacer una temporada sensacional en Las Palmas, seguramente era el mejor jugador joven de Segunda División. Ya se veía que era un jugador especial, con una calidad que le hacía distinto. En el segundo entrenamiento, el mismo Messi me preguntó que de dónde había sacado a este chico. No hubo ninguna duda de que se tenía que quedar (y no buscar ninguna cesión)", ha agregado.

El resto ya es historia. En su quinto curso en el Barça, el canario ha dejado atrás las lesiones y ha completado su mejor campaña, siendo una pieza imprescindible para Flick en el centro del campo. Además de marcar 6 goles, Pedri ha batido su mejor marca de asistencias (8), minutos (4.562), partidos (58) y titularidades (55) en una temporada. EFE