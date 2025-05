Partido antichavista dice que la vía electoral es la mejor opción para "superar la crisis"

Caracas, 18 may (EFE).- El partido opositor venezolano Un Nuevo Tiempo (UNT) afirmó este domingo que la vía electoral es la "herramienta fundamental" para superar la crisis social y política que, dijo, vive el país caribeño.

"Estamos convencidos de que el voto es nuestro mayor instrumento para salir de la crisis. Invitamos a cada venezolano a participar con entusiasmo el 25 de mayo, a no dejar que nadie decida por nosotros", señaló el secretario general de Organización de la formación, Ángelo Palmeri, citado en una nota de prensa.

El dirigente señaló que UNT está movilizado en todas las regiones de Venezuela, trabajando para que "cada voto cuente".

"Reconocemos las asimetrías y el ventajismo en el escenario electoral, pero la participación masiva es la respuesta para superarlos", añadió.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria, mantiene su rechazo a lo que considera una convocatoria a una elección "precipitada, injusta y viciada" por parte de "un árbitro severamente cuestionado", en referencia al ente comicial -controlado por el chavismo-, que proclamó la reelección de Maduro en los comicios de 2024.

Pese a esta decisión de la PUD, partidos integrantes del bloque opositor, como Un Nuevo Tiempo, Movimiento Por Venezuela (MPV), así como el exgobernador Henrique Capriles, manifestaron su intención de participar en las votaciones.

Este miércoles, la líder opositora de Venezuela María Corina Machado reiteró su rechazo a la convocatoria del 25 de mayo, al insistir en el triunfo del antichavismo en las presidenciales del año pasado, pese a que el ente electoral proclamó la victoria del mandatario Nicolás Maduro.

"Tú ya desobedeciste y cuando todos decimos no, ellos no mandan. El 28 de julio ya votamos, el 25 de mayo no", señaló la exdiputada en una grabación publicada en X.