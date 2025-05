Los primeros votantes en Lisboa: Estas elecciones no eran necesarias pero estamos aquí

Lisboa, 18 may (EFE).- Los primeros votantes ya ejercieron su derecho al voto en los comicios legislativos anticipados en Portugal, donde los electores consultados por EFE en un colegio en Lisboa manifestaron su cansancio ante tanta cita con las urnas.

Las elecciones de hoy son las segundas legislativas en poco más de un año, las cuartas en cinco años, y los terceros comicios de los próximos doce meses, donde va a haber municipales en otoño y presidenciales en enero de 2026.

Francisco Luís Valente Horta da Mata Antunes, de 28 años y trabajador en un banco, madrugó para ser de los primeros en sufragar en su centro de votación, la Escola Básica Marquesa de Alorna, en la zona de Avenidas Novas de la capital lusa.

"Creo que el mejor momento es venir por la mañana porque no hay mucha gente, no sé cómo va a ser la tarde, puede ser más lento, por eso he venido a las 8 de la mañana", dijo a EFE.

Para él no eran necesarias estas elecciones: "Pero estamos aquí, el pueblo ha querido nuevas elecciones, los partidos también y estamos aquí otra vez y vamos a ver cómo son los resultados", apuntó.

Estos comicios anticipados fueron convocados después de que el Gobierno del primer ministro Luís Montenegro (centroderecha) perdiera en marzo un voto de confianza en el Parlamento motivado por la publicación en la prensa de la existencia de Spinumviva, una empresa en manos de su familia que fundó él mismo cuando estaba fuera de la política activa y que habría recibido pagos de otras compañías donde trabajó en el pasado.

Para el matrimonio de jubilados, Jaime y Alexandra Bensimon, no era necesarios estos comicios y más "si AD va a tener un resultado parecido al anterior", subrayó a EFE la mujer, en referencia a las encuestas que apuestan a un triunfo de la coalición de Montenegro lejos de la mayoría absoluta, como en los comicios de 2024.

"Nos vamos quedar más o menos igual", sentenció Alexandra, al tiempo que su marido señaló bromeando que "Portugal va a quedar más rico", lo que suscitó las risas de su esposa.

Jaime opinó que Montenegro no tendría que haber presentado la moción de confianza en marzo y haber continuado con la labor del Ejecutivo para no tener que gastar ahora millones de euros en estas elecciones que podrían haberse destinado a hacer residencias de ancianos, hospitales o casas para los jóvenes.

"Creemos que no va a mejorar nada y hay diputados de sobra que están durmiendo. Eso no pasa en España, porque los españoles son muy parecidos a los portugueses, pero tienen algo mejor que nosotros, hacen las cosas, nosotros todavía estamos pensando cuando ustedes ya lo hicieron", reflexionó el jubilado.

Unas 50 personas habían votado en este colegio durante la primera media hora de votación.

Una funcionaria de la Junta de la Freguesía de Avenidas Novas, Sandra Goudinho, que estaba de apoyo en ese centro, apuntó a EFE que todo transcurre con "normalidad" y que esperan que sea mayor la afluencia a partir de las 10.00 u 11.00 hora local (09.00 y 10 hora GMT).EFE

(foto)(vídeo)