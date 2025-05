Los portugueses votan cansados y sin perspectiva de cambios

Carlota Ciudad

Lisboa, 18 may (EFE).- Los portugueses están cansados de tanta cita electoral y sin perspectiva de cambio en los comicios legislativos anticipados de este domingo, los cuartos parlamentarios en cinco años y la primera de tres votaciones de los próximos doce meses.

Así lo piensa António Ságua, de 58 años, que cree que de este día "probablemente saldrá lo mismo" que hace un año y, en el mejor de los casos, la coalición Alianza Democrática (AD, centroderecha), del primer ministro en funciones, Luís Montenegro, logrará algún que otro diputado más frente a 2024, sin lograr la mayoría absoluta.

Ságua lamentó en declaraciones a EFE que "estas elecciones no han sido un valor añadido para nadie" y no se tendrían que haber celebrado, después de votar en el centro electoral ubicado en un concesionario de coches próximo a la plaza de Rato en Lisboa.

Este votante quiere una mayoría estable que dure los cuatro años de legislatura y preferiblemente mediante una coalición de varios partidos, porque es "más democrático".

Coincide con él Emília de Azevedo, una electora de 82 años que ejerció su derecho en el mismo lugar y que ve que el panorama parlamentario "no va a cambiar" tras este domingo.

"Creo que AD va a terminar sin mayoría absoluta y espero que (el partido ultraderechista) Chega baje, lo espero, pero del resto creo que no va a cambiar mucha cosa", explicó a EFE.

Esta jubilada no cree que vaya a haber grandes cambios, porque, a su juicio, los votantes quieren que Montenegro continúe en el poder para "ver si acaba lo que comenzó", en abril de 2024 cuando llegó al Gobierno. Matizó que esta es una teoría suya, ya que ella no vota a AD, aunque no quiso decir a quién.

Siendo estas las segundas elecciones legislativas en poco más de un año y las cuartas en el último lustro, en un país con tasas de abstención tradicionalmente elevadas, Azevedo prevé que pueda haber un buen nivel de participación por estar el día nublado.

"El día de hoy es capaz de ayudar. Si fuera un día de playa, quizás no daba", comentó entre risas.

No tan optimista es Pedro Inácio, votante lisboeta de 54 años, quien augura que tantas citas electorales subirán la abstención.

"Hay un cierto desánimo por la interrupción de la legislatura y el hecho de que no se haya llevado hasta el final, pero creo que todas las elecciones son importantes", dijo a EFE.

Hasta las 12.00 hora local (11.00 hora GMT), la participación en las legislativas fue del 25,56 %, unas décimas porcentuales por encima de lo registrado hace un año a la misma hora, según los datos dados a conocer por el Ministerio de Administración Interna (del Interior).

Para Inácio, AD ganará, aunque sin mayoría absoluta, porque Montenegro "es el único líder posible".

Restó importancia a la polémica empresarial que llevó a la dimisión de Montenegro, ya que, para él, es una cuestión ética y no legal del primer ministro, lo que no tendría que afectar a su legitimidad.

Entre quienes todavía no se habían podido votar en la mañana del domingo estaba Armindo Almeida, un taxista de 71 años que planea ir en cuanto acabe de trabajar.

Fue el único votante consultado por EFE hoy en Lisboa que consideró que sí eran necesarias las elecciones, en las que están llamadas a sufragar más de 10,8 millones de personas.

Esto es porque, para él, deberían salir del poder tanto el centroderecha como los socialistas y se tendría que dar espacio a "nueva sangre", como la fuerza ultradererechista Chega, aunque predice que AD será de nuevo ganadora sin mayoría absoluta y, por ende, sin estabilidad.

"Dentro de los Gobiernos, de las instituciones, está todo muy viciado porque ganan uno u otros, las personas dentro siguen siendo las mismas y acaban por no hacer nada. El Gobierno cambia pero no cambia", argumentó, en referencia a la alternancia que ha habido en el poder entre los socialistas y el conservador Partido Social Democráta (PSD), de Montenegro, desde el fin de la dictadura.

Según este taxista, tendría que darse una oportunidad a Chega, porque así se podrá ver si es una buena fórmula de gobierno o hay que volver a los partidos tradicionales.

En los últimos días, los distintos líderes políticos, incluido el presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, han animado a los ciudadanos a acudir hoy a las urnas para lograr la estabilidad.EFE

