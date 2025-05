Candidatos antichavistas reivindican el voto en recorridos por campaña electoral

Caracas, 16 may (EFE).- El gobernador opositor venezolano Manuel Rosales, candidato a la reelección en el estado Zulia (noroeste), y el exdiputado Juan Requesens, aspirante a la Gobernación de Miranda (norte), reivindicaron este viernes el voto y exaltaron la "esperanza" de los ciudadanos en sendos recorridos como parte de la campaña electoral para los comicios legislativos y regionales del 25 de mayo.

"José Félix Ribas, Petare y Sucre son testimonio de lucha, de convicción, de un pueblo que ha sido muy golpeado por el Gobierno y su gente, pero nuestra gente sale todos los días con esperanza y mucha expectativa", señaló Requesens a EFE en un recorrido por esta barriada popular.

Asimismo, dijo que el objetivo de su visita a esa zona es "visibilizar las demandas y las necesidades" de los ciudadanos.

"José Félix es un sector muy golpeado, aquí el alcalde no ha hecho nada, el gobernador no ha hecho nada, la desidia, nuestra gente (está) pasando mucha necesidad, pero aún así todos los días se levantan con ganas de echar para adelante y nosotros no podemos hacer menos", añadió.

Por su parte, Rosales sostuvo, en declaraciones a la prensa, que el estado Zulia "se crece en la dificultad" y dijo estar seguro de que la región se convertirá en el "mayor ejemplo cívico y democrático" del país.

"No creemos en invasiones extranjeras, no creemos en sanciones que estrangulan al pueblo, no creemos en rendirnos, apartarnos o abstenernos. Creemos en la lucha cívica y democrática y cívica y democráticamente, el Zulia va a ganar el próximo 25 de mayo", apostilló.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria y de la que forman parte Requesens y Rosales, mantiene su rechazo a lo que considera una convocatoria a una elección "precipitada, injusta y viciada" por parte de "un árbitro severamente cuestionado", en referencia al ente comicial -controlado por el chavismo-, que proclamó la reelección de Maduro en los comicios de 2024.

Pese a esta decisión de la PUD, partidos integrantes del bloque opositor, como Un Nuevo Tiempo, Movimiento Por Venezuela (MPV), así como el exgobernador Henrique Capriles, manifestaron su intención de participar en las votaciones.

Este miércoles, la líder opositora de Venezuela María Corina Machado reiteró su rechazo a la convocatoria del 25 de mayo, al insistir en el triunfo del antichavismo en las presidenciales del año pasado, pese a que el ente electoral proclamó la victoria del mandatario Nicolás Maduro.

"Tú ya desobedeciste y cuando todos decimos no, ellos no mandan. El 28 de julio ya votamos, el 25 de mayo no", señaló la exdiputada en una grabación publicada en X.EFE

(foto)(video)