Alonso: “Es una bonita sorpresa”

Redacción deportes, 17 may (EFE).- Fernando Alonso (Aston Martin), autor de la quinta posición en clasificación del Gran Premio de la Emilia-Romagna (Italia), su mejor puesto en parrilla del año, catalogó el sábado como “una bonita sorpresa” ya que “no” esperaban “estar tan arriba”.

“Es una bonita sorpresa. No esperábamos estar tan arriba. Las mejoras después de analizarlas ayer eran un pasito adelante y las pusimos en los dos coches -el viernes las llevaba solo el coche de su compañero, Lance Stroll-. Esta mañana el coche ya iba bastante bien. Creíamos que íbamos a estar en mitad de la Q2. Pero el quinto es mejor de lo esperado. Quizá no somos los quintos más rápidos, esperamos no perder demasiadas posiciones mañana”, dijo en DAZN.

“Contento por el equipo, orgulloso de ellos. No solo por las mejores, también por siempre pensar en cosas alternativas y diferentes a los demás. quiere decir que todo el mundo está con la competitividad activa y viva a pesar de que los resultados no acompañaban”, completó. EFE