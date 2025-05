Salah defiende a Alexander-Arnold: "Se merece la mejor despedida"

Londres, 16 may (EFE).- Mohamed Salah, jugador del Liverpool, defendió a su compañero Trent Alexander-Arnold y dijo que se merece la mejor despedida posible del club.

El lateral derecho, que será en los próximos días jugador del Real Madrid, recibió algunos abucheos en el empate del pasado fin de semana contra el Arsenal.

"Le he dicho a Trent que no me mire a los ojos cuando se despida, porque le quiero mucho", dijo Salah en una entrevista con Gary Neville en Sky Sports.

"Se merece la mejor despedida posible del club. Ha hecho mucho por la ciudad y por el club. Ha sido probablemente el mejor jugador local en la historia del club y ahora quiere un nuevo reto. Esa es su decisión", añadió.

"Tiene 26 años y ha ganado la liga dos veces. ¿Qué más tendría que haber hecho?. Necesita un cambio y otro reto. La gente no se da cuenta, pero lleva veinte años en el club. Mentalmente es difícil estar veinte años en un club. Es el sitio que amas, sí, pero tener que ir todos los días al mismo sitio te puede afectar. Le deseo lo mejor. Los aficionados han sido duros con él, pero no se lo merece porque lo ha dado todo", señaló.

Los abucheos de hace cinco días en Anfield son la primera reacción de la grada al anuncio de su marcha, que se produjo hace dos semanas, y a Alexander-Arnold le queda aún otro encuentro en Anfield el próximo 25 de mayo, seguido de la celebración del título de liga por las calles de Liverpool al día siguiente.

"Me sorprendió (los abucheos) porque no es así cómo reaccionan los aficionados del Liverpool. No deberíamos hacer eso con nadie. Siempre apoyamos a la gente que viene aquí, aunque haya sido por seis meses. Pues imagínate a alguien que ha estado aquí veinte años. No debería ser así y espero que cambie para el próximo encuentro, porque se merece una gran despedida", subrayó el jugador egipcio. EFE