Encuentran muerto a diplomático sueco sospechoso de espionaje, según medios

Copenhague, 16 may (EFE).- Un diplomático sueco que había sido arrestado de forma temporal por los servicios de inteligencia esta semana como sospechoso de espionaje ha aparecido muerto en su casa, informaron este viernes la agencia TT y la televisión pública SVT.

Los servicios de inteligencia suecos (Säpo) confirmaron a principios de semana la detención de un individuo por un caso de espionaje, con el grado más bajo de sospecha, y la Fiscalía informó el miércoles de su puesta en libertad, aunque la investigación continuaba y las sospechas se mantenían.

Según varios medios suecos, se trataba de un diplomático con amplia experiencia y el caso, de acuerdo con SVT, tenía que ver con la dimisión la semana pasada del nuevo asesor de seguridad del Gobierno, Tobias Thyberg, tras aparecer unas antiguas fotos suyas de carácter delicado en una página de citas.

"Podemos confirmar que un empleado de Asuntos Exteriores ha muerto. Por consideración con la familia no podemos dar detalles", se limitó a informar hoy este departamento en un comunicado, mientras el Säpo ha rechazado comentar el caso.

El sospechoso había presentado una denuncia contra la policía por abuso y prevaricación en relación con la detención en su domicilio particular en Estocolmo, según había revelado su abogado.

"Son unas antiguas fotos de una cuenta que tuve en la página de citas Grindr (para personas LGBTQ). Debía haber informado de ello pero no lo hice. Por eso he comunicado que no tengo la intención de asumir el puesto como asesor de seguridad nacional", dijo la semana pasada Thyberg, horas después de que Dagens Nyheter, principal diario sueco, informara de las imágenes de carácter "delicado".

Su nombramiento se había producido meses después de que su predecesor, Henrik Landerholm, dejara el cargo por varios casos de negligencia en el uso de información clasificada, que le han valido una acusación formal por parte de la Fiscalía del Estado.

La imputación de Landerholm -amigo de la infancia del primer ministro sueco, Ulf Kristersson- obedece a unos hechos ocurridos en 2023, cuando dejó documentos con informaciones sobre la defensa y la seguridad nacional de Suecia en una taquilla que no estaba cerrada bajo llave.

Según documentos de la investigación citados por Dagens Nyheter, los archivos fueron hallados por una mujer procedente de Georgia y con nacionalidad rusa que se hallaba bajo vigilancia de los servicios secretos por sus contactos con una organización islamista violenta. EFE