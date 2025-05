Boeing llega a un acuerdo con EE.UU. para evitar su juicio en el caso penal de los 737 Max

Washington, 16 may (EFE).- El Departamento de Justicia de EE.UU. y Boeing han llegado a un acuerdo provisional para que el fabricante aeronáutico no sea declarado culpable de defraudar a las autoridades antes de los dos graves accidentes ocurridos con sus aviones 737 Max de 2018 y 2019, en los que fallecieron 346 personas, según el periódico The Wall Street Journal.

El rotativo señaló este viernes que según el acuerdo, Boeing no será procesada a pesar de que a finales de 2024, durante el mandato del presidente Joe Biden (2021-2025), la compañía aceptó declararse culpable de defraudar a la Administración Federal de Aviación (FAA) para ocultar fallos de diseño en su modelo 737 MAX antes de los accidentes en Indonesia y Etiopía.

En el acuerdo con la Administración de Biden, Boeing evitaba ir a juicio a cambio de reconocer haber engañado a la FAA en el proceso de certificación de sus 737 Max, aceptar el pago de una multa de 243,6 millones de dólares, así como invertir 455 millones en tres años para mejorar sus programas de cumplimiento y seguridad.

En marzo, el juez federal Reed O'Connor ordenó que Boeing se enfrentase a un juicio por sus acciones tras rechazar el acuerdo con el Ejecutivo de Biden.

El acuerdo provisional conocido este viernes podría dejar sin efecto la orden del juez de enviar a juicio al fabricante aeronáutico.

Abogados que representan a las familias de las víctimas de los dos accidentes confirmaron a medios locales la existencia del pacto y dijeron que el Departamento de Justicia se puso en contacto con ellos para informarles sobre la posibilidad de que Boeing no sea enjuiciada.

"(El Departamento de Justicia) transmitió su idea preconcebida de que se debería permitir a Boeing eludir consecuencias reales por sus mortales mentiras", afirmó el abogado Paul Cassell, que representa a muchas de las familias de los fallecidos.

Otro de los abogados, Sanjiv Singh, declaró que estaba "escandalizado" por el acuerdo provisional.

El acuerdo se conoce inmediatamente después de que Catar y Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunciasen la compra de más de 200 aviones de Boeing, una operación valorada en más de 110.000 millones de dólares, durante la visita que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha realizado esta semana a la región.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump está desarrollando una agresiva agenda centrada en la promoción de las empresas estadounidenses y la relajación de normativas. EFE