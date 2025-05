Ana Herminia reacciona a la publicación de las memorias de Bárbara Rey

Aunque tendremos que esperar hasta el próximo 12 de junio para leer la autobiografía de Bárbara Rey, 'Yo, Bárbara: mis memorias", la expectación no ha dejado de aumentar desde que hace unos días se confirmó que la vedette va a contar en primera persona su apasionante vida.

Su carrera artística, su subida a los cielos y su caída a los infiernos, sus secretos ocultos y los detalles de las historias de amor que vivió con el padre de sus hijos, el domador Ángel Cristo, el actor Alain Delon, el torero Paquirri o el Rey Juan Carlos, que sin duda tendrá un importante papel en unas memorias que a buen seguro desatarán una gran controversia.

"Más de una vez he considerado escribir un libro, pero siempre pensé que lo correcto sería que viera la luz cuando yo ya no estuviera, y, probablemente, tampoco las personas implicadas. Pero todo lo que sucedió con mi hijo cambió por completo ese plan. Se han dicho muchas cosas que no son ciertas y creo que conviene aclararlas". Así ha justificado la vedette su decisión de publicar su autobiografía, dejando entever que su guerra mediática con Ángel Cristo y la filtración de sus imágenes y sus audios privados con el Emérito han tenido mucho que ver en que haya dado un paso al frente para contar su propia historia en primera persona, revelando cómo pasó de ser una joven de Totana que soñaba con ser artista, a una de las personas más famosas y polémicas de nuestro país. "He sido inmensamente feliz y, a veces al mismo tiempo, profundamente desgraciada" reconoce.

Unas memorias a las que ya ha reaccionado su nuera Ana Herminia, que ha dejado claro que tanto ella como el hijo de Bárbara "pasan olímpicamente" de lo que Bárbara pueda revelar en su libro. "Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Nosotros estamos siempre bien, gracias a Dios. Algunas altas, otras bajas, pero bien. Bien, estamos bien" ha afirmado, confesando que no tiene "ni idea" de qué puede contar la vedette que todavía no se haya dicho.

"Ni se ha enterado, Ángel pasa de todo" ha asegurado rotunda, revelando así que el exconcursante de 'Supervivientes 2024' está al margen de la autobiografía de su madre, deslizando que no tiene ningún miedo a lo que pueda descubrir sobre su enfrentamiento.

Y es que después de varios meses alejados del foco mediático -desde la salida de Ana Herminia de 'GH Dúo'-, han estado centrados en que ella se recupere de sus problemas de salud física y mental: "Ha sido un proceso por lo mío muy duro, pero vamos, estamos bien. De salud mejor que es lo más importante y ya está. Tengo muchos motivos para estar bien, para estar feliz" ha confesado.