Trump asegura ahora que "no esperaba" que Putin fuera a Estambul: "¿Por qué iba a ir si yo no voy?"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que "no esperaba" que su homólogo ruso, Vladimir Putin, asistiera a las conversaciones que se celebran este jueves en Estambul, Turquía, sobre la guerra de Ucrania, después de que él mismo alimentara las especulaciones sobre la posible asistencia de ambos.

"No, no anticipé que Putin fuera. De hecho, pensé, '¿por qué iba a ir si yo no voy?'. Porque yo no iba a ir. No lo planeaba", ha dicho este jueves a su paso por Doha, capital de Qatar, una de las escalas de su visita por Oriente Próximo.

Trump ha asegurado que "no planeaba" viajar a Turquía, a pesar de que altos funcionarios de su Administración adelantaron que podría hacerlo si Putin finalmente acudía a una cita, en la que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, si tiene previsto estar, si bien ahora no se descarta que se retire.

"No pensé que fuera posible que Putin fuera si yo no estaba allí", ha dicho Trump, quien ahora no descarta estar el viernes en Turquía "si pasara algo" y "fuera apropiado", según recoge la cadena CNN.

En las últimas horas, el Kremlin ha confirmado que Putin no acudirá a las conversaciones de Estambul, en las que la delegación rusa estará encabezada por el asesor presidencial Vladimir Medinski, quien ya estuvo en las primeras negociaciones frustradas de 2022 y que también tuvieron lugar en esta ciudad turca.

Por su parte, Zelenski, quien ha estado estos días animando a Trump y Putin a verse los tres, tiene previsto reunirse este jueves en Turquía con el presidente Recep Tayyip Erdogan, pero no se descarta que desista de participar en las conversaciones y regrese a Ucrania después de ese encuentro con su homólogo.