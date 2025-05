Selecta's DJs, el colectivo que empodera a mujeres latinas pinchadiscos en España

Madrid, 15 may (EFE).- Las colombianas Paola Rodríguez y Wendy Movilla forman parte de una especie exótica: son mujeres disyóqueys, migrantes en España, amantes de los ritmos de sus orígenes, que se empapan de los sonidos que las rodean y que luchan por encontrar un espacio que permita que se las visibilice.

Ambas forman parte de Selecta's DJs, un colectivo de mujeres -muchas de ellas migrantes, la mayoría latinoamericanas– nacido al calor del centro cultural La Parcería de Madrid que tiene como objetivo dar a conocer a las mujeres que crean música con tornamesas, y que sirve además como comunidad empoderante, reivindicativa e integradora.

"La visibilidad, es la palabra clave", explica a EFE la brasileña Alessandra D'Agostino, directora artística de La Parcería y una de las fundadoras de Selecta's DJs. "Queremos que se las vea, que se las escuche. Lo principal de Selecta's es visibilizar que hay mujeres dijey, fomentar que otras se animen y crear hermandad", añade.

Una de las referentes y cofundadoras es Rodríguez, conocida en los círculos pinchadiscos como 'La Jaguara', una bióloga con sets eclécticos de raíces africanas donde las voces femeninas son protagonistas, y que ve en Selecta's un espacio donde compartir con otras mujeres con sus mismas inquietudes, deseos y retos.

"Es muy importante tener esa parte colectiva", apunta, consciente del espacio como "siembra de visibilidad" y "tejido de red de apoyo"; de no ser así, simplemente sería un grupo de mujeres que pinchan música, y nada más.

Para Movilla, la mitad del grupo Wepa Selectors junto a la también colombiana Paola Osorio –un dúo "tropical sin remedio" que fusiona los ritmos tradicionales del Caribe colombiano–, Selecta's es casi un refugio.

"Es una gasolina, es indispensable, fundamental, más en estos momentos que estoy tan lejos y tan desapadrinada de rutinas y de familia y de amigos –explica–. Es una herramienta de integración sociocultural, mi aceptación y desenvolvimiento en Madrid no hubieses sido lo mismo sin Wepa y sin Selectas".

"El respaldo, cuando se actúa en colectividad, es totalmente diferente. Para nosotras, desde nuestros ejercicios individuales, es muy importante apuntarle a la comunidad, al colectivo y a generar impacto", sigue la integrante de Wepa Selectors.

Selectas DJs nace de una frustración convertida en reivindicación, de unos talleres y sesiones de pinchadiscos que inconscientemente siempre estaban liderados por hombres.

En la charla con EFE salen anécdotas donde sintieron ninguneo, intolerancia e indiferencia; historias de 'pinchadas' en las que se sienten obligadas a luchar contra factores adversos que achacan a una cuestión de género: ser mujer en un mundo tan masculinizado las penaliza, y de ahí el poder de hermandad y reivindicación de Selecta's.

Podrían quejarse y reivindicar con la protesta, pero su herencia vital las lleva a hacerlo a través de la música: "Creo en esa manera de reivindicar disfrutando y no combatiendo", señala d'Agostino, y las dos dijeys colombianas asienten.

"La música en Latinoamérica ha sido una manifestación y una resistencia, una manifestación de nuestro ser que está muy ligado con la alegría", remata Movilla. Una alegría, "intrínseca" a los sonidos, ritmos y "sabor", que "permite contrarrestar todas las dificultades que tenemos allá y acá".

Selecta's suena a afrobeat, a cumbia, a salsa; ritmos que llevan en sus orígenes y mezclan con las influencias que van descubriendo por el contacto con sus realidades.

"Al estar acá, la raíz empieza a entrecruzarse con otras cosas", dice La Jaguara. "No voy a dejar de escuchar mis currulaos o mis merengues, mi música de allí profunda, pero acá empiezo a escuchar también y a abrirme a otras cosas", añade.

Sigue: "Estamos muy orgullosas de lo que traemos, pero también estamos abiertas a lo que hay aquí también. Porque, si no, ¿qué clase de migrante eres? Te conviertes en un mundo y no te abres, entonces no hay diversidad. Nos volvemos endogámicos en otro ecosistema, no hay flujo".

A pesar de que la mayoría de las integrantes son de origen latinoamericano, no son los únicos ritmos que salen de Selecta's. "No son solo sonidos de Sudamérica, también hay sonidos de África y de aquí (España)", apunta D'Agostino. "El colectivo es bien diverso, hay de todo", excepto por dos cosas: "No hay ni 'pachanga' ni pop". EFE

