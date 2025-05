Rectoras iberoamericanas reivindican mayor liderazgo femenino en las universidades

Carlos Sainz: "No vamos a traer mejoras, pero es un riesgo que estamos dispuestos a tomar" Carlos Sainz explica la decisión de Williams de no introducir mejoras en el coche de 2025, asumiendo el riesgo de retroceder este año en busca de beneficios a largo plazo

Trump descarta avances en las conversaciones sobre Ucrania hasta que se reúna con Putin: "No va a pasar nada" Trump afirma que no se concretarán avances en el conflicto Ucrania-Rusia hasta su encuentro con Putin, quien no asistirá a la reunión de hoy en Turquía