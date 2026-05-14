María del Monte se abre en canal: de su historia de amor con Inmaculada Casal, a por qué no habla de Isabel Pantoja

María del Monte ha sido la gran protagonista de la última entrega del programa que Aimar Bretos presenta en La Sexta la noche de los miércoles, 'La Noche de Aimar'. Una entrevista íntima en la que la artista, a corazón abierto, se ha sincerado como nunca sobre su relación con su mujer Inmaculada Casal, y ha dejado claro por qué nunca habla sobre Isabel Pantoja, con la que rompió su amistad a princpios de los 2000 después de varios años siendo inseparables, y de la que no entiende por qué le siguen preguntando a día de hoy.

Una charla que ha comenzado abriendo su corazón sobre su carácter. "Para aguantarme a mí solo hay un camino, que es entenderme. Yo soy difícilmente fácil. Si me conoces y sabes llevarme, con el dedo chico haces conmigo lo que te dé la gana. No hay una persona que se deje llevar más que yo. Pero si tratas de imponerme sin razonamiento, yo no soy negociable" ha reconocido.

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Quien mejor la sabe llevar, como ha confirmado con una sonrisa, es Inmaculada, con la que mantiene una discreta relación desde hace un cuarto de siglo y con la que se dio el 'sí quiero' en octubre de 2022. "Es lindísima. Y sobre todo hay que serlo por dentro. La gente no mira por dentro. Hay que mirar a los ojos, porque los ojos siempre se ha dicho que son el espejo del alma, pero para mí son los grandes parlanchines. Cuando miras a alguien a los ojos, veo o la limpieza o la turbiedad en el acto" ha explicado.

Y lo que vio en los de su mujer fue, como ha confesado, "lo más bonito del mundo". "Los vi siendo muy joven, estábamos en el colegio. Luego seguimos nuestras vidas, cada una la suya. A los 20 años volvimos a coincidir y ahí se cruzaron nuestras miradas. Y como te miren bien... Ahí no hay nada que rascar. Es algo que no se puede explicar ni se puede medir" ha revelado.

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Como ha asegurado, no es de las que dice muchas veces 'te quiero' porque "no hay ni que decirlo cuando haces sentirlo. No son más que dos palabras que son muy bonitas pero que no vale con eso. Quizás hay que decirlo menos y demostrarlo más. Y yo soy muy de demostrar, de saber qué te hace estar bien, qué te gusta, de estar pendiente".

Meses después de protagonizar el pregón del Orgullo Gay de Sevilla en junio de 2022 y hablar por primera vez abiertamente de su orientación sexual y de su relación con Inmaculada, la pareja se casaba en una íntima ceremonia. La decisión, como ha desvelado, se tomó porque "yo creo que tuvimos una peleílla y a partir de ahí dijimos, 'no nos peleamos más, nos casamos'. Son 26, 27 años... En la vida todo tiene su momento y si no lo hice antes... Yo soy muy de hacer lo que quiero, muy de espíritu libre".

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"Lo del armario lo detesto. Yo no he estado en un armario en mi vida. Mi vida, mi círculo, mis amigos, todo el mundo conoce mi vida. La gente que yo quiero. Se llama mi vida y por eso es mía" ha reivindicado.

Bretos ha querido saber cómo se siente cada vez que le preguntan por Isabel Pantoja a pesar de que su relación sea totalmente nula desde hace más de un cuarto de siglo. Y la respuesta de María no ha dejado lugar a dudas: "Es algo que no entiendo, que me pregunten por ella. No sé si se trata de una medida de paciencia". "En la virtud de la pregunta, no contesto. Son muchos años ya, te cansa, pero entiendes" se ha sincerado.

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