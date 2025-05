Abbott y el Real Madrid hacen equipo para luchar contra la malnutrición

Madrid, 15 may (EFE).- Ganarle la batalla a la malnutrición es el objetivo que se han marcado la multinacional Abbott y el Real Madrid, trabajando ambas partes codo con codo para paliar este problema gracias en parte al alcance que tiene el propio club y los proyectos sociodeportivos de su Fundación.

"Abbott está comprometida con la reducción de la desnutrición a través del Abbott Center for Malnutrition Solutions, en colaboración con socios de todo el mundo. Gracias a la experiencia nutricional y científica de Abbott y al alcance de la Fundación, estamos generando conciencia sobre la malnutrición y llevando herramientas de detección a las comunidades", explicó Ann Smith, co-directora del Abbott Center for Malnutrition Solutions, durante una jornada de atención a medios celebrada en el estadio Santiago Bernabéu.

"A través de nuestra alianza con la Fundación Real Madrid, estamos educando a los niños para que aprendan a tomar decisiones saludables y reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles. Hasta la fecha, hemos impartido más de 67.000 horas de educación nutricional a niños en el programa de la Fundación Real Madrid, y muchas veces compartimos esta información tanto con los niños como con sus padres y familias", señaló.

Durante su exposición Smith destacó el retraso en el crecimiento, la emaciación y el sobrepeso como las tres formas principales de malnutrición y analizó cómo cada una de ellas tiene mayor o menor presencia en distintas partes del mundo. Además se refirió al caso de España: "En España se encuentra una de las tasas más altas de exceso de peso infantil en Europa, la incidencia de obesidad se ha duplicado en los últimos veinte años. Cuatro de cada diez niños tienen exceso de peso y tres de cada diez adolescentes también".

La educación es una herramienta esencial para avanzar en la solución: "Muchos de los niños con los que trabajamos a través del programa están llegando a la edad en la que empiezan a tomar sus propias decisiones. Ya no comen solo lo que les dan sus padres, sino que toman sus propias decisiones sobre su dieta, lo que comen y lo que beben. Los niños llevan más fruta o agua, las familias hablan más sobre la salud. Estamos viendo impactos en la salud actual de los niños, pero también en sus hábitos para el futuro".

Por ello, desde Abbott se diseñan iniciativas encaminadas a la divulgación como el lanzamiento en el 2023 de la campaña "Beat malnutrition", escenificada en esta ocasión en el duelo liguero entre el Real Madrid y el Mallorca al saltar al campo los jugadores del conjunto blanco con un brazalete personalizado; o del "Abbott Dream Team", un programa reciente para encontrar y desarrollar jóvenes talentos del fútbol en Estados Unidos a través de pruebas y en el que los elegidos recibirán sesiones de entrenamiento por parte del técnicos del Real Madrid en la ciudad deportiva del club y asistirán como invitados a un partido en el Santiago Bernabéu.

Junto a la educación, también la identificación tiene una gran relevancia, pues es la que permite iniciar los tratamientos pertinentes. Una herramienta muy útil en ese proceso es la cinta MUAC, una tira de plástico que se coloca alrededor de la mitad del brazo de los niños y se utiliza para evaluar la malnutrición.

Capaz de estimarla ahora entre los dos meses y los dieciocho años tiene ventajas como reducir el tiempo, simplificar las mediciones o evaluar el estado nutricional del niño sin necesidad de formación especializada. De sus bondades hablaron John Fredy Hurtado Minota y José Manuel Loera del Río, quienes trabajan en Colombia y México respectivamente con las escuelas sociodeportivas de la Fundación Real Madrid.

"Hace cuatro años nuestros procesos de identificación nutricional eran muy lentos, nos demorábamos 2 ó 3 meses en identificar el estado nutricional de un niño. La cinta permite pre-identificar en un minuto casi lo que un niño presenta en su estado nutricional y nos permite desde el primer día trazar un plan alimenticio. Estas mediciones al ser rápidas, eficientes y muy seguras han permitido que tengamos nuevas posibilidades de brindarle al niño un rápido diagnóstico, una ruta de atención", apuntó Hurtado.

"La cinta nos ha servido como un medio para la prevención. El tema de los colores ha sido un instrumento importante para la comprensión y el entendimiento desde la familia hasta los mismos niños. Además no hay una relación directa con un sanitario porque son los entrenadores los que realizan esta medición y con ello vuelve un personaje seguro que da el resultado prácticamente al momento", subrayó Loera del Río.

La importancia de la figura del técnico la hizo ver igualmente Mateo Figureoa, responsable en América de la Fundación Real Madrid: "Queremos que los niños tengan la oportunidad de aprender valores y herramientas para su vida. Que en el caso de la nutrición, puedan tomar decisiones adecuadas sobre qué es lo que les conviene consumir. Y tener herramientas para que puedan mejorar su rendimiento académico, todo en el marco de una actividad sociodeportiva donde no solo están divirtiéndose, sino aprendiendo y culturizándose. El entrenador es aquel que el niño ve como el prototipo y cuando ve que es él quien identifica un problema, lo vive de manera especial".

Junto a los entrenadores son al mismo tiempo capitales los padres, tal como manifestó Hurtado: "Muchos de los programas en Colombia daban alimentos a los niños alimentos saludables pero luego en sus casas los alimentos no eran tan buenos porque sus padres tomaban decisiones basadas en la mala educación. Estos últimos tres años se ha logrado mediante talleres y formaciones identificar nuevas fuentes de información para que los padres acompañen los procesos nutricionales".

La jornada informativa concluyó con una mesa redonda de leyendas del Real Madrid en la que participaron Álvaro Arbeloa y los brasileños Roberto Carlos y Marcelo. Todos ellos repasaron sus comienzos, mencionaron a sus referentes y expusieron la exigencia, la responsabilidad y la increíble experiencia que fue haber vestido la camiseta de la entidad.

Por otro lado, y en línea con lo expuesto durante la mañana, incidieron en la importancia de la nutrición. En este sentido Arbeloa afirmó: "Hay muchísima más información. Antes había un desconocimiento muy grande y falta de información sobre lo importante que es la alimentación, la suplementación, el descanso... Tener más información ahora te hace ser mejor, rendir mejor, recuperar mejor. Muchas veces es prueba y error; saber qué te sienta bien, los horarios...".

En lo que respecta a Marcelo, comentó: "Cada año que pasa tienes más información y muchos jugadores no se dan cuenta de lo que pueden hacer y comer. Hay cosas en el mundo que te ayudan a mejorar, a rendir mejor. Yo personalmente no me he cuidado mucho durante mi carrera; siempre he intentado jugar, comer y disfrutar, y he visto el fútbol como una manera de vivir que me alegrara la vida. Me hubiera gustado tener la información de hoy en día en la época en la que jugué; seguramente hubiera jugado muchos años y habría rendido mejor. Había información, pero hoy en día es totalmente diferente porque la ciencia va avanzando". EFE