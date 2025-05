El oficialismo presidirá el Parlamento de Ecuador, con exministro de Turismo a la cabeza

Quito, 14 may (EFE).- La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador designó este miércoles al exministro de Turismo Niels Olsen como su presidente, con lo que el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) presidirá hasta el 2027 un Legislativo ecuatoriano dividido prácticamente en dos bloques entre el oficialismo y el correísmo.

Olsen, que logró 80 votos a favor, mientras que 65 votaron en contra y seis se abstuvieron, juró el cargo ante Annabella Azín, la madre del presidente, Daniel Noboa, y la parlamentaria que encabeza la lista más votada en los comicios legislativos del pasado 9 de febrero.

"Esta Asamblea va a cambiar, va a ser útil, va a ser justa, va a ser cercana, va a poner la política al servicio de la gente y no al servicio de sí mismo", dijo Olsen tras jurar el cargo y ofrecer que liderará con "firmeza, transparencia y absoluta convicción democrática".

A quienes no votaron por él, Olsen les dijo que está en el cargo "para construir, no para dividir" e inició su Presidencia con disculpas hacia los ecuatorianos que "durante años tuvieron que ver cómo esta Asamblea, la primera función del Estado, se alejaba de su gente, cómo fue tomada por los intereses propios, cómo se degradó el debate y cómo se desvió su propósito".

"Por eso esta institución, que debería ser la más cercana al pueblo, terminó siendo la más distante", comentó al insistir en que habrá un cambio.

Para Olsen, una Asamblea útil no es la que impone, sino la que escucha, construye y une. "Este no seguirá siendo un espacio donde cada bloque defiende su parcela de poder", dijo el exministro al anotar que comparte Noboa la convicción de que Ecuador necesita "cambios profundos".

"Desde aquí cuente con una Asamblea que camina con usted, hombro a hombro, que apoye las reformas que el país necesita y que mantenga su independencia, no por cálculo, sino por respeto a la democracia y al pueblo que nos eligió", señaló.

A los opositores el legislador les pidió pensar "en algo más grande que nuestras diferencias: nuestro país y nuestra gente".

"Este país está cansado de gritos vacíos, conflictos estériles; está esperando que hagamos nuestro trabajo y que debatamos con ideas, que actuemos con firmeza, pero sin caer en la destrucción", dijo Olsen al comentar que la diversidad del país es una riqueza y no una amenaza ni tampoco una debilidad.

El exministro, que también estuvo en el Gobierno del presidente Guillermo Lasso (2021-2023), consideró que su deber es que esta Asamblea "no sea más un freno, sino un motor" para sacar a Ecuador adelante, por lo que ofreció hacer de ese espacio uno "donde se legisle con visión, se fiscalice con responsabilidad y se trabaje con el corazón puesto en la gente".

"No más pactos a la espaldas del pueblo, no más insultos ocupando el lugar de las ideas, no más privilegios disfrazados de representación. Aquí se viene a servir al Ecuador, no a servirse de él", subrayó Olsen,

El exministro tiene la opción de ser reelegido en 2027 para un próximo periodo hasta 2029, año en que también terminará el mandato para el que fue reelecto Noboa, el pasado 13 de abril. EFE

