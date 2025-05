Trump insiste a la Fed para que reduzca los tipos tras la bajada de la inflación

Washington, 13 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este martes al presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, para que reduzca los tipos de interés, señalando que "no es justo" que no lo haga cuando los últimos indicadores han mostrado una bajada de la inflación.

"No hay inflación y los precios de la gasolina, la energía, los alimentos y prácticamente todo lo demás ¡¡¡HAN BAJADO!!!. LA Fed debe bajar los TIPOS, como lo han hecho Europa y China. ¿Qué hay de malo en el Tardón Powell? ¿No es justo para Estados Unidos, que está listo para florecer?", dijo en su red, Truth Social.

Trump se pronunció en esa plataforma en plena gira por Oriente Medio, donde va a estar en Arabia Saudí, Catar y Emiratos Árabes Unidos desde este martes y hasta el viernes.

Este mismo martes el Buró de Estadísticas Laborales (BLS) señaló que el Índice de Precios al Consumo (IPC) de Estados Unidos se moderó en abril hasta el 2,3 % interanual, lo que representa una bajada de una décima frente al dato de marzo y el menor incremento de este índice desde febrero de 2021.

A su vez, la inflación mes a mes se incrementó en 0,2 %, después de un descenso del 0,1 % de marzo, lo que podría representar el primer posible indicio de la futura influencia de los aranceles, según expertos.

Trump lleva desde que regresó al poder el pasado enero presionando a la Fed para que baje los tipos, que se encuentran en un rango del 4,25 al 4,5 %.

Powell, no obstante, reitera que esos llamamientos no afectan a su trabajo y subraya que seguirá apoyándose en la información entrante a la hora de decidir cuándo resulta adecuado tomar esa decisión, ante la elevada incertidumbre provocada por la política arancelaria del mandatario republicano.

En las tres reuniones del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed que ha habido en lo que va de año, el Banco Central ha mantenido los tipos sin cambios y ha destacado que no tiene prisa a la hora de hacerlo. EFE