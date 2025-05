Sanguinetti recuerda su vínculo con Mujica: del enfrentamiento a sembrar tolerancia

Montevideo, 13 may (EFE).- El expresidente de Uruguay Julio María Sanguinetti expresó hoy su gran tristeza por la muerte del también exmandatario José Mujica, quien falleció este martes en Montevideo a los 89 años, y recordó un vínculo que fue del "enfrentamiento" a la "tolerancia".

"Nuestro profundo pesar ante el fallecimiento de Pepe Mujica, con mis condolencias para Lucía (Topolansky) y el Frente Amplio. Con él, tuvimos tiempos de enfrentamiento y en los últimos años horas de sembrar concordia y tolerancia", escribió en su cuenta de X.

También recordó algunos de los momentos que vivieron juntos, entre ellos cuando abandonaron el mismo día la Cámara de Senadores, y el encuentro llevado a cabo este año en la Casa del Partido Colorado para celebrar los cuarenta años del retorno de la democracia.

El 20 de octubre de 2020, Sanguinetti y Mujica dieron un paso al costado y el Senado los despidió en un Palacio Legislativo colmado de aplausos, lágrimas y sentimiento democrático.

"Porque me tiró el virus pa' fuera, porque tengo 85 años y una enfermedad inmunológica. Me encanta la política, pero más me encanta no morirme", razonó Mujica a los periodistas que le cuestionaron por su retirada a la entrada a la Cámara Alta.

"Es un viejo luchador, importante, que representa una parte de la opinión pública de este país", enfatizó ese día Mujica sobre Sanguinetti, mientras que este último subrayaba que la despedida conjunta marcaba "una hora de conciliación, de reafirmación democrática".

El 29 de abril del pasado año, Mujica anunció en una rueda de prensa que tenía un tumor en el esófago.

"Necesito informarles que el viernes pasado concurrí al (centro médico) Casmu a hacerme un chequeo en el cual se descubrió que tengo un tumor en el esófago, que es algo obviamente muy comprometido y que es doblemente complejo en mi caso, porque padezco una enfermedad inmunológica hace más de veinte años", confesó ese día el expresidente.

Poco tiempo después, apuntó que el tumor era maligno y debía tratarse con radioterapia, procedimiento que se llevó a cabo en Montevideo.

Tras conocerse esta noticia, Sanguinetti le expresó su "amistad y esperanza" a través de un mensaje que publicó en X.

El pasado domingo, en el marco de unas elecciones departamentales y municipales en las que Mujica no acudió a votar por recomendación de su médico personal, el histórico político colorado volvió a hablar de 'Pepe'.

"Hemos estado lo más cerca posible de él. En los últimos tiempos hemos tenido una aproximación y hemos tratado como veteranos de demostrarle a la juventud que las diferencias dentro de la democracia no significan enemistad", enfatizó.

El pasado 28 de marzo, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y los exmandatarios Sanguinetti, Mujica y Luis Alberto Lacalle Herrera celebraron los cuarenta años de democracia en el país sudamericano en un evento organizado por el opositor Partido Colorado.

Los cuatro políticos dialogaron e intercambiaron ideas por más de una hora.

"Hay que pelar por la tolerancia. ¿Por qué se precisa la tolerancia? Para poder pensar distinto. Porque jodemos con la palabra libertad. ¿Libertad para decirle 'sí señor' al que manda? ¡No señor! Libertad es tener la posibilidad de discrepar. Donde no hay cultivo de la discrepancia no existe libertad", subrayaba ese día José "Pepe" Mujica. EFE

