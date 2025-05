La gobernadora de Puerto Rico retira a Garffer como su candidato a secretario de Estado

San Juan, 13 may (EFE).- La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, anunció este martes que el general Arthur Garffer fue retirado como secretario de Estado de la isla, el segundo designado al puesto que es descartado.

Según aseguró González en un comunicado, había designado a Garffer como segundo al mando del Gobierno de la isla "con la firme convicción de que cumple con todos los requisitos del puesto y que podía aportarle a Puerto Rico con sus relaciones con el Congreso y la Casa Blanca".

No obstante, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, informó que Garffer no cumple con los requisitos de residencia, pues según la Constitución de Puerto Rico, este debe ser residente en la isla por al menos 5 años, un requisito que no cumple.

"Sin embargo, y aunque discrepe, respeto la facultad constitucional del Senado de no avalar mis nombramientos", sostuvo González.

Por ello, la gobernadora indicó que "no sería justo exponer nuevamente a un nominado del calibre del Garffer a un proceso de confirmación ante el Senado sin oportunidad real".

"Ante esta difícil situación, he decido retirar el nombramiento del general Garffer y mantenerlo en su posición de secretario del Departamento de Seguridad Púbica", afirmó.

"Que nuestra gente esté segura de que no daré ni un paso atrás en mi compromiso de seguir trabajando sin desenfocarme y distraerme por peleas innecesarias", añadió.

González designó a Garffer como el segundo en mando en el Gobierno de Puerto Rico tras la renuncia al puesto de Viviana Ferraiouli, de quien también Rivera Schatz aseguró en el tiempo en que se llevaban a cabo las vistas de confirmación que tampoco contaba con el apoyo senatorial.

La gobernadora, a su vez, también reversó recientemente el nombramiento de Janet Parra, pues Rivera Schatz aseguró que ella tampoco iba a ser confirmada al puesto por no contar con los votos necesarios. EFE