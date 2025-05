Antonio Revilla, con la ex de Froilán tras intentarlo con Alba Carrillo. La reacción de Hiba Abouk

Alejado de los focos y con una vida completamente anónima hasta que comenzó su breve pero intensa relación con Laura Matamoros en el verano de 2024, Antonio Revilla se está ganando por méritos propios el título de 'latin lover' del momento. Y es que desde que puso fin a su mediático noviazgo con Hiba Abouk el pasado marzo tras cinco meses presumiendo de su amor en redes sociales, no dejan de surgir informaciones sobre las nuevas conquistas del heredero de los embutidos Revilla, y todas tienen algo en común, ¡son famosas!

Después de los rumores de romance con Tamara Gorro al disfrutar de una escapada con un grupo de amigos en Ibiza -algo que el empresario se encargó de desmentir con un comunicado publicado en sus redes sociales revelando que la influencer lo estaba pasando mal con las especulaciones sobre su relación-, 'La Familia de la Tele' ha desvelado este lunes que con quien realmente estaría viviendo un idilio sería con Mar Torres, que casualmente también es heredera de otra importante empresa del sector charcutero nacional, 'El Pozo'.

Según el programa de TVE, Antonio y la ex de Froilán habrían viajado a Menorca juntos este fin de semana, y ella incluso habría compartido en Instagram una imagen cogida de la mano de un hombre que sería la de Revilla. Ha sido cuando el periodista Javi de Hoyos estaba contando esta información cuando Alba Carrillo ha interrumpido su relato para desvelar que el ex de Laura Matamoros es un "cazafamosas" y también lo habría intentado con ella la pasada Semana Santa.

La modelo ha asegurado que quiso quedar con ella "a machete" y le pareció "muy sobrado", ya que en su conversación le habría mandado un audio criticando a su última ex, Hiba, a la que habría definido como "prepotente".

Al margen de la ajetreada vida sentimental de Antonio, la protagonista de 'El Príncipe' ha reaparecido en la Gala People in Red que se ha celebrado este lunes en Barcelona para recaudar fondos contra las enfermedades infecciosas. Deslumbrante con un diseño de corte romántico con escote palabra de honor y falda con vuelo cuajada de bordados y brillos, la ex de Achraf Hakimi ha reaccionado con indiferencia a los rumores de relación de Revilla con la influencer Torres.

"No tengo ni idea, no me he enterado de nada. Mira, yo estrené mi serie 'Eva y Nicol' el jueves pasado, he estado 10 días de promo a tope. Lo que parece mentira, de verdad, que entre la promo, mi vida familiar, bastante ya, como suficiente. No me he enterado de nada más de lo que puede pasar en el mundo. No tengo tiempo para nada más" ha zanjado cortante.

No hemos tenido mucha más suerte cuando le hemos preguntado por el paso de su íntimo amigo Pelayo Díaz por 'Supervivientes', ya que como reconoce "no me ha dado tiempo a seguir el programa. Supongo que lo estará haciendo bien, porque haga lo que haga, para mí, como es mi amigo, está bien. Entonces, me lo contará cuando salga de allí, quedaré con él y me lo contará".