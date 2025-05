Mar Flores pide que la dejen "al margen" de la polémica entre Terelu Campos y Alejandra Rubio

A punto de cumplirse dos semanas desde que Terelu Campos se sinceró como nunca sobre su relación con Mar Flores en portada de la revista 'Diez Minutos', el tema continúa dando que hablar. A pesar de que la colaboradora y su hija Alejandra Rubio han repetido por activa y por pasiva que no hay ningún tipo de problema entre ambas después de que la joven 'regañase' públicamente a su madre por haber hablado de su suegra -"era innecesario, no me ha parecido bien" reconocía-, son muchos los que siguen especulando con que las declaraciones de la hermana de Carmen Borrego podrían haber abierto una brecha en su acercamiento a la madre de Carlo Costanzia.

Nada más lejos de la realidad, y así lo ha dejado claro Mar Flores en conversación con la colaboradora de 'TardeAR' Leticia Requejo. Asegurando que no está enfadada y que respeta la profesión de Terelu y que conceda exclusivas sobre su vida privada, sí ha expresado que quiere que "la dejen al margen y que no se siga hablando de ella". "Quiere estar al margen de Las Campos y de la televisión" ha revelado la periodista.

Unas declaraciones que se producen días después de que la modelo respondiese a su 'consuegra' ante los micrófonos de Europa Press: "Somos una familia en la que todos nos respetamos. A mí me gusta hablar poco de los demás, pero no por no hablar de los demás es que no piense bien, es que no quiero hablar. Lo dejo, toda esa parte la dejo para mi privacidad. A mí no me gusta ir contando lo que hago en mis relaciones de familia" reconocía sincera, dejando claro que no piensa revelar detalles sobre su acercamiento a Terelu.

Tras desvelar 'TardeAR' que Mar quiere que Las Campos la dejen "al margen" de sus polémicas, la madre de Carlo Costanzia ha asistido en Menorca a la octava edición de 'Hat and Horses' y, a su regreso a Madrid este domingo por la noche se ha mostrado de lo más seria ante las cámaras y ha evitado confirmar si es cierto que se quiere desmarcar de la faceta televisiva de Alejandra y de Terelu y les habría pedido que no vuelvan a hablar públicamente sobre ella.