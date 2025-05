Alcalde de Vigo critica negativa de la Federación a revelar las puntuaciones de las sedes

Vigo (España), 12 may (EFE).- El alcalde de la localidad española de Vigo, Abel Caballero, criticó este lunes la negativa de la Federación Española de Fútbol (RFEF) de revelar las puntuaciones de las diferentes ciudades candidatas a ser sedes del Mundial 2030 tras acudir a la reunión de trabajo con representantes de la RFEF en la sede federativa.

“Ahí tenemos una serie de discrepancias porque las calificaciones numéricas no son confidenciales. Puede ser confidencial alguien que dice que va a hacer algo con una determinada entidad o un fondo de inversión, eso puedo entenderlo. Pero las calificaciones numéricas son confidenciales. La FIFA las publica y, por tanto, no son confidenciales”, recordó Caballero.

En este sentido, el regidor socialista apuntó que los representantes de la RFEF le ofrecieron conocer la puntuación de Vigo, algo que Caballero rechazó porque “también queremos las notas de las demás ciudades”.

A la reunión asistieron el director general de la RFEF, Manuel Lalinde, la vocal de la Junta Directiva y asesora jurídica, Beatriz Seijo, el director de relaciones internacionales y nuevo director del área para la organización de la Copa Mundial 2030, Eduard Dervishaj.

El alcalde valoró de manera positiva el interés de la Federación Española por incluir a Vigo como sede mundialista, además de negar problemas económicos para abordar las obras en el estadio municipal de Balaídos.

“Vigo es la única ciudad que no tiene deuda y así lo hicimos constar. Tenemos un remanente por encima de 150 millones de euros. Los datos de Vigo los doy todos aquí, no hay confidencialidad. Mañana podemos hacer una inversión de 62 millones de euros con recursos propios, no sé si otra ciudad lo puede hacer”, destacó.

El alcalde avanzó a los periodistas que presentaron por registro un requerimiento de “la puntuación de las diferentes ciudades candidatas a ser sede” porque el 25 de junio de 2024 era “ciudad sede” y luego fue excluida por la Federación Española.

“Queremos saber si la Federación hizo algo y qué remitió a la FIFA”, señaló Caballero. EFE

dmg/arh