Modi parte a Francia para su encuentro con Macron y la cita de líderes del G7

Nueva Delhi, 13 jun (EFE).- El primer ministro de la India, Narendra Modi, partió este sábado rumbo a Francia para iniciar un viaje de seis días que incluye una reunión bilateral con el presidente francés, Emmanuel Macron, una visita de Estado a Eslovaquia y su participación en la cumbre del Grupo de los Siete países más desarrollados (G7).

"En el G7, la India no solo hablará en nombre propio, sino que también dará voz a las aspiraciones del Sur Global. Confío en que mis visitas a Francia y a la República Eslovaca reforzarán el creciente compromiso de la India con Europa y el G7, y demostrarán nuestra firme determinación de ampliar el horizonte de nuestras alianzas", afirmó el mandatario indio en su comunicado oficial de salida.

PUBLICIDAD

La agenda de Modi arrancará en la ciudad de Niza junto a Macron, con quien mantendrá conversaciones para revisar la Asociación Estratégica Global Especial bilateral e inaugurará mañana el foro tecnológico Bharat Innovates.

Posteriormente, entre el 14 y el 15 de junio, el mandatario se trasladará a Bratislava para realizar la primera visita de un primer ministro indio a la República Eslovaca desde su independencia en 1993, donde se reunirá con el presidente Peter Pellegrini y el primer ministro Robert Fico con el objetivo de estrechar lazos comerciales aprovechando el impulso del Acuerdo de Libre Comercio entre la India y la Unión Europea.

PUBLICIDAD

La cita central del viaje tendrá lugar los días 16 y 17 de junio en Évian, localidad francesa que acogerá la cumbre del G7.

Esta constituye la octava invitación consecutiva que recibe el líder del país asiático a estas reuniones de las economías más desarrolladas del mundo, donde se prevé que mantenga encuentros bilaterales paralelos con varios líderes internacionales y aborde temas clave como el crecimiento económico y la inteligencia artificial (IA).

PUBLICIDAD

Modi concluirá su viaje en París el 18 de junio asistiendo junto a Macron a VivaTech 2026, el principal encuentro europeo de tecnología y empresas emergentes, donde la India contará con el pabellón nacional más grande de esta edición.EFE