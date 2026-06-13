La RD del Congo aumenta a 689 los casos confirmados de ébola, incluyendo 139 muertes

Nairobi, 13 jun (EFE).- Las autoridades de la República Democrática del Congo (RDC) elevaron este sábado a 689 los casos confirmados en la epidemia de ébola declarada en el este del país el pasado 15 de mayo, incluyendo 139 muertes.

En un comunicado difundido en la red social X, el Ministerio de Comunicación y Medios congoleño indicó que la letalidad del virus se encuentra en el 20,2 % y que hay 29 zonas de salud afectadas sobre 104 en las provincias de Ituri -epicentro del brote-, Kivu del Norte y en Kivu del Sur.

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“Los centros de tratamiento acogen actualmente a 315 pacientes en aislamiento, con una tasa de ocupación del 69,7%, y se están movilizando capacidades adicionales para mantener una atención rápida y segura para cada nuevo paciente”, informó la cartera de Comunicación.

Hasta el momento, el número de pacientes dados de alta se mantiene en 32 y se reportaron 419 alertas, de las cuales el 90 % fueron investigadas, para identificar posibles casos sospechosos.

El brote declarado en Ituri se propagó a las provincias orientales de Kivu del Norte y Kivu del Sur y a Uganda, donde se han detectado 19 contagios hasta ahora, incluyendo 14 casos que se consideran importados de la RDC y entre los que hay dos muertos.

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Esta epidemia corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que todavía no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera "alto" el riesgo en África subsahariana y "bajo" a escala global.

La OMS estima que el virus comenzó a circular en Ituri unos dos meses antes de declararse el brote, al que calificó el 17 de mayo como "emergencia de salud pública de importancia internacional".

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas. EFE