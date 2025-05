"Me gusta que mi tío Miguel Bosé no se muerda la lengua". Palito Dominguín, rotunda

Alejada del foco mediático y disfrutando de una vida tranquila en su residencia familiar de Segovia junto a su madre Lucía Dominguín, su hermana Jara y su novio Harry, Palito Dominguín ha reaparecido este jueves en la fiesta con la que Sara Carbonero e Isabel Jiménez han celebrado el décimo aniversario de su firma de moda, 'Slow Love'.

Acompañada por su pareja, con el que lleva 8 años de feliz y discreta relación, la sobrina de Miguel Bosé ha revelado que la clave del éxito de su historia de amor es "hablar las cosas. Somos muy pesados hablando. Hablamos todo, lo debatimos todo y no nos hemos peleado ni una vez en ocho años. Eso que dice la gente mayor e que nunca te vayas a dormir estando enfadado con tu pareja, es clave también".

Sin embargo, reconoce que no tiene claro si le gustaría formalizar su relación y darse el 'sí quiero' con el británico: "La verdad es que me da igual. Lo he puesto en sus manos. Le he dicho, 'mira, Harry, yo soy súper indecisa con todo. No sé si quiero, si no quiero, si qué quiero'. O sea, que le he dicho, 'te lo dejo a ti y lo que a ti te apetezca, yo me uno' expresa con sinceridad.

Lo que no tiene en mente, por lo menos por el momento, es tener un hijo. "No, tanto no. Prefiero ser tía o madrina. Pero madre es que es mucha responsabilidad y todavía me quedan muchas cosas que hacer de ser madre no es una de ellas por ahora" desvela.

Como no podía ser de otra manera, Palito se ha pronunciado sobre la gira que su tío va a iniciar por España el próximo julio. "Estoy muy contenta de que vaya a venir y estoy deseando ir a verlo. Harry nunca le ha visto porque lleva 8 o 9 años sin dar un concierto y me hace mucha ilusión. No he hablado mucho con él, pero me imagino que estará, bueno, lo está petando en México, con lo cual estará súper contento" apunta.

¿Qué le parece a la modelo las críticas que Bosé recibe en nuestro país? ¿Se siente querido por los españoles? Como asegura diplomática, "hay los que no le quieren y los que le quieren. Es como con todos, todos tenemos a gente que no le gustamos y gente que sí".

"Sí bueno, todos tenemos nuestras cosas" añade reconociendo que el cantante es peculiar, justificando que al ser "gente pública" se ve todo lo que hace o dice. Miguel nunca se ha mordido la lengua, y es algo que a su sobrina le encanta, y afirma rotunda que "hay que ser tolerante con las ideas del mundo y que cada uno tenemos pensamientos diferentes. Es normal".