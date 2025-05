La Federación Italiana invita al papa León XIV a ver el torneo

El presidente de la Federación Italiana de Tenis y Pádel (FITP), Angelo Binaghi, ha invitado por carta al cardenal estadounidense Robert Francis Prevost, elegido nuevo papa bajo el nombre de León XIV, para que acuda a ver el torneo de Roma, quinto Masters 1000 del calendario de la ATP y sexto WTA 1000 de la temporada tenística para mujeres.

"He escrito una carta al papa para invitarlo al Internazionali BNL d'Italia", comentó Binaghi durante una entrevista recogida por medios de comunicación italianos como Sky y la Agenzia ANSA. No en vano, el sumo pontífice dijo ser aficionado al tenis y exjugador amateur. "Si pudiera venir ya en esta edición, no lo sé, parece mucho; pero quién sabe, los milagros también ocurren en la vida", añadió el presidente de la FITP.

"Sabía que León XIV es un gran aficionado al tenis, para nosotros es un orgullo y también el hecho de que tengamos la nueva sede de la FITP en un antiguo convento agustino de Roma. Lo estamos renovando. Yo diría que no una, sino que son dos coincidencias", dijo Binaghi finalmente.