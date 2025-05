EEUU concedió asilo a 54 sudafricanos afrikáners que llegarán al país la próxima semana

Washington, 9 may (EFE).- La Administración del presidente Donald Trump concedió el estatus de refugiados a 54 sudafricanos afrikáners, cuya llegada a Estados Unidos está prevista para el lunes 12 de mayo, según reportes de fuentes con conocimiento de los hechos.

Funcionarios del Gobierno de Trump tienen planeado recibir al más de medio centenar de sudafricanos blancos descendientes de colonos neerlandeses en un aeropuerto cerca de Washington, aunque la logística del viaje aún no está definida, de acuerdo con el diario The New York Times.

Este será el primer grupo que llegará a la nación estadounidense proveniente de la nación africana después de que el mandatario abriera la puerta en febrero al reasentamiento de "refugiados afrikáners", con una orden ejecutiva que bloqueó la ayuda a Sudáfrica bajo acusaciones de "confiscar" tierras a la minoría blanca.

Los refugiados sudafricanos llegarán a EE.UU. gracias a un programa que brinda asilo a personas que huyen de conflictos, desastres naturales y crisis humanitarias, el cual permanece suspendido desde la llegada al poder en enero de Trump, quien ha promovido una dura política migratoria y "fronteras cerradas".

El periodo de espera para que los refugiados sean procesados y reciban la autorización de viaje a EE.UU. usualmente puede tardar años. Este estatus brinda una vía directa a la ciudadanía estadounidense.

En marzo pasado, la embajada de EE.UU. en Sudáfrica puso en marca un proceso para ayudar a los afrikáners que se enfrentan “a una injusta discriminación racial” a solicitar asilo en el país norteamericano.

Poco después, más de 67.000 afrikáners mostraron su interés de acogerse al asilo estadounidense, según la Cámara de Comercio de Sudáfrica en EE.UU.

La orden ejecutiva de Trump, firmada el 7 de febrero, criticó duramente a la polémica Ley de Expropiación sudafricana, promulgada el pasado enero, que permite la expropiación de tierras por interés público en el país africano, y provocó una crisis diplomática con el Gobierno del presidente Cyril Ramaphosa.

El republicano acusó a Pretoria de violar los derechos y expropiar las tierras de la minoría blanca afrikáner, además de perjudicar a Israel con su acusación de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

La escalada de la tensión bilateral se manifestó en la expulsión en marzo del entonces embajador sudafricano en Washington, Ebrahim Rasool, y su designación como persona ‘non grata’ por sus críticas contra Trump.

Tras esto, en abril, Trump y Ramaphosa hablaron por teléfono y acordaron mejorar las relaciones entre ambos países. EFE