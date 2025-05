'Attila', de Verdi, arrasará todo a su paso en el Teatro Real: "¿No les recuerda a alguien? ¿Quién hace esto hoy?"

El Teatro Real estrenará el 14 y 17 de mayo dos funciones de 'Attila', la ópera "más enérgica" de Verdi sobre el "dictador que destruía todo, especialmente la cultura", según ha comentado en rueda de prensa el director musical, Nicola Luisotti.

"¿No les recuerda a alguien? ¿Quién hace hoy esto en el mundo? No me acuerdo ahora, pero hay gente que intenta destruir el mundo y cuando eso pasa se destruyen las cosas buenas, no las malas", ha ironizado.

Luisotti ha insistido en que la "humanidad debe ir contra los dictadores" y ha lamentado que "hoy en día se intente mandar al pueblo". "Se debe guiar al pueblo. En el arte y en la vida no se debe mandar", ha remarcado.

El director musical ha asegurado que 'Attila' tiene un lugar "específico" en su corazón porque "es la producción distinta de Verdi". "Es la obra con más energía de Verdi y el resultado con el público siempre es distinto al de otras óperas", ha señalado. Luisotti ha afirmado que se trata de una "ópera mayor" de Verdi, aunque siempre se recuerdan otras producciones como 'Nabucco'.

'Attila' es la novena de las 26 óperas de Giuseppe Verdi (1813-1901) y se inscribe en el período creativo que el compositor denominó años de galera, debido a su frenético trabajo y a las penurias que pasó hasta alcanzar el reconocimiento. La partitura se estrenó en La Fenice de Venecia en marzo de 1846 y su temática patriótica contribuyó al grandísimo éxito de la ópera, que exaltaba con fervor los valores nacionalistas del Risorgimiento que inflamaba los estados italianos, sometidos todavía a los designios del Imperio austrohúngaro.

HOMENAJE A TEMISTOCLE SOLERA, LIBRETISTA DE VERDI

Las funciones servirán de homenaje a Temistocle Solera, el libretista de Verdi que fue el segundo empresario del Teatro Real en 1851. "Era un personaje alucinante de la época y es muy necesario que se le reivindique", ha destacado el director artístico del Real, Joan Matabosch.

"Es una figura que hay que poner encima de la mesa porque Verdi se fiaba mucho de él después del éxito de Nabucco", ha agregado. Por su parte, el director del coro titular del Real, José Luis Basso, también ha destacado el carácter "salvaje" que tiene esta producción y ha mostrado en la rueda de prensa el libreto original de Verdi. "La música es la más violenta. Su gran dificultad es que hay que representarla de manera elegante sin llegar al grito", apostilla.

Los papeles protagonistas de Attila serán defendidos por Christian Van Horn (Attila), Sondra Radvanovsky (Odabella), Michael Fabiano (Foresto), Artur Rucinski (Ezio), Moisés Marín (Uldino) e Insung Sim (Leone).