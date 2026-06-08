Pakistán pide detener los ataques ante un acuerdo que asegura "está a punto de alcanzarse"

Islamabad, 8 jun (EFE).- El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, instó este lunes a la moderación en Oriente Medio tras la nueva oleada de ataques y pidió dar "una oportunidad más a la paz" justo cuando, según asegura, las negociaciones de paz están en su fase final.

"Mientras trabajamos con seriedad y esmero (...) para encontrar una solución diplomática pacífica al conflicto, y especialmente cuando el objetivo final está a punto de alcanzarse, instamos sinceramente a todas las partes a ejercer la moderación y dar a la paz una oportunidad más", escribió en X el mandatario paquistaní.

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Sharif, en su papel de agente mediador, calificó el repunte de violencia como un "crudo recordatorio de los peligros asociados con un alto el fuego frágil" y alertó sobre las "insoportables consecuencias" a las que puede conducir el regreso a una guerra abierta.

"Sigamos manteniéndonos en la senda de la paz y la diplomacia, que tienen brillantes perspectivas de éxito, en lugar de la violencia y la destrucción", agregó el primer ministro.

La reacción de Islamabad se produce en medio de una de las peores escaladas entre Irán, EE. UU. e Israel desde el alto el fuego alcanzado en abril, después de que las fuerzas israelíes bombardearan Beirut, tras lo que Irán lanzó más de una treintena de misiles contra territorio israelí.

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Durante la madrugada, decenas de cazas de Tel Aviv ejecutaron ataques en suelo iraní contra sistemas de defensa estratégica y la planta petroquímica de Karun, en Mahshahr, lo que ha obligado a Irán a cancelar todos los vuelos del país hasta nuevo aviso.

El ministro de Interior paquistaní, Mohsin Naqvi, regresó este lunes a Islamabad tras haber entregado en Teherán una nueva propuesta de paz al líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, en un mensaje enviado de urgencia por Sharif y el jefe del Ejército paquistaní, el general Asim Munir.

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Islamabad busca destrabar con urgencia el borrador de acuerdo definitivo entre Washington y Teherán para detener las hostilidades y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de petróleo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, instó a ambos países a "parar de disparar inmediatamente" y aseguró que las dos naciones buscan "alcanzar un ALTO AL FUEGO inmediato". EFE