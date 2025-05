Jueves 8 de mayo de 2025 (22.00 GMT)

Madrid, 7 may (EFE).- (Actualiza con Buenos Aires y Washington)

Ciudad del Vaticano.- El cónclave para elegir a un nuevo papa continuará mañana jueves después de que la primera votación, este miércoles, concluyera con una fumata negra, lo que significa que no hay mayoría de dos tercios entre los cardenales para elegir al sucesor de Francisco.

Moscú.- El líder ruso, Vladímir Putin, y los mandatarios invitados a los festejos del 80 aniversario de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, entre los que se encuentra el presidente chino, Xi Jinping, asisten a un concierto en el Kremlin en la víspera del día grande de las celebraciones en Rusia.

París.- El jefe del Estado francés, Emmanuel Macron, preside las ceremonias del 80 aniversario del armisticio alemán en la Segunda Guerra Mundial.

Berlín.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y la presidenta de la Cámara Baja del Parlamento alemán, Julia Klöckner, pronuncian sendos discursos en un acto conmemorativo con motivo del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en un pleno del 'Bundestag' germano.

Londres.- Con motivo de los festejos por los 80 años del fin de la II Guerra Mundial en Europa, se celebra una misa en la Abadía de Westminster y un concierto para 10.000 personas en el patio de armas del edificio que alberga la guardia real de caballería, en Londres.

Londres.- Reino Unido guarda dos minutos de silencio por el 80 aniversario del fin de la II Guerra Mundial en Europa.

Moscú.- El presidente ruso, Vladímir Putin, recibe en el Kremlin a su homólogo chino, Xi Jinping, con el que firmará varios acuerdos bilaterales.

Kiev/Moscú.- Comienzan las 72 horas de la tregua propuesta unilateralmente por el presidente ruso, Vladímir Putin, sin que Ucrania la haya aceptado.

Kiev.- La Rada Suprema o Parlamento de Ucrania vota el acuerdo de explotación de minerales que el Gobierno de Volodímir Zelenski firmó la semana pasada con EEUU.

Varsovia.- Los ministros de Exteriores de la Unión Europea concluyen su reunión informal de dos días con sesiones sobre la guerra en Ucrania y las relaciones con Estados Unidos, y un debate sobre amenazas híbridas junto a sus homólogos de países candidatos a entrar en la UE.

Bruselas.- El ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, atiende a los medios tras participar en la conferencia sobre agricultura “Shaping the future of farming and the agri-food sector”.

Tel Aviv.- Los días que siguieron al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, la tasa de soldados reservistas israelíes que acudían al Ejército se disparó. 19 meses después del inicio de la ofensiva en Gaza la cifra se ha desplomado.

Tokio.- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, participa en una presentación turística y gastronómica sobre esta comunidad autónoma en Tokio, en el marco de su viaje a Japón.

Caracas.- La Cámara de Comercio Ruso-Venezolana (CAVENRU) y la Asociación Cosaca Transbaikal de Venezuela organizan un evento en Caracas para conmemorar el 80 aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi.

Lima.- Victoria es una mujer venezolana migrante en Perú que contaba con la ayuda temporal de un plan de cooperación internacional. El anuncio del cierre de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) canceló este proyecto para personas vulnerables, y como ella, miles de personas se quedaron sin sustento de un día para otro.

Buenos Aires.- Argentina difunde el índice de producción industrial manufacturero de correspondiente a marzo, después de que en febrero la actividad del sector registrara una subida intermensual del 0,5 %.

Nueva York.- La feria de arte TEFAF vuelve a Nueva York con una oferta "ecléctica" de obras modernas y contemporáneas, joyas, antigüedades y diseño traídas por 91 galerías de 13 países.

Nayarit (México).- La edición 88 de la convención bancaria, el evento más importante del sector financiero en México, arrancará este jueves con la primera participación de Claudia Sheinbaum, como presidenta de México, bajo el eslogan 'La banca y su aportación al desarrollo de México', en medio de una reconfiguración del ecosistema bancario nacional.

Ciudad de Panamá.- El nuevo embajador estadounidense en Panamá, Kevin Marino Cabrera, concede la primera rueda de prensa desde su llegada al país, en medio de la tensión con Estados Unidos por las amenazas de Donald Trump de "recuperar" el Canal.

Bogotá.- Continúa la XXXVII Feria Internacional del Libro de Bogotá (FilBo) que tiene a España como país invitado de honor. Anuncio por completar.

Buenos Aires.- Argentina difunde el indicador de actividad de la construcción correspondiente a marzo, después de que en febrero la actividad del sector registrara un crecimiento del 2 %.

Washington.-La primera dama estadounidense, Melania Trump, conmemora en un acto a las madres de los militares de Estados Unidos.

