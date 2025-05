José María Almoguera responde rotundo a los dardos de Paola Olmedo

Confirmando que le ha cogido el gusto a la popularidad a pesar de que durante mucho tiempo culpó a la fama del clan Campos de su separación de José María Almoguera, y de asegurar que ella quería mantenerse al margen del foco mediático, Paola Olmedo ha debutado como nueva colaboradora de 'TardeAR'.

Y lo ha hecho con las pilas cargadas, sin pelos en la lengua y lanzando un demoledor dardo a su exmarido, a pesar de que ha afirmado que no quiere problemas con nadie y menos con el padre de su pequeño. "Tengo muy buena relación con el padre de mi anterior hijo, somos buenos amigos y no conozco cómo es una guerra. Tengo muy buena relación con toda la familia y me llevo muy bien con ellas. Con José María, no somos amigos, eso lleva un proceso. La relación no es mala. Todo es refiriéndonos al niño, todo tiene un proceso" reconocía.

Sin embargo, poco después lanzó un comentario que no ha pasado desapercibido y que ha puesto el foco en el hijo de Carmen Borrego, al confesar que "he llegado a dudar" que José María hubiese vendido exclusivas a la prensa por detrás .

Unas declaraciones que no han sentado nada bien ni a la hija de María Teresa Campos ni tampoco al exmarido de Paola. Mientras la colaboradora ha enviado un rotundo mensaje a su exnuera asegurando que "insinuar muchas veces es peor que decir las cosas, e insinuar que Jose haya llamado a la prensa me parece feo", Almoguera no ha dudado en defenderse y dejar claro que "nunca ha vendido nada ni a nadie por detrás". "Cuando he vendido ha sido por delante. No me cuesta admitirlo, porque es la realidad. He vendido lo que tenía que vender" ha sentenciado este martes en el plató de 'TardeAR'.

Arropado por su novia María 'La Jerezana', con la que vive su mejor momento y consolida su relación a pasos agigantados a punto de cumplirse tres meses de su salida de 'GH Dúo', José María no ha dudado en retar a Paola ante las cámaras de Europa Press: "Las cosas se demuestan con verdades, con papeles, con fundamentos. No 'yo creo', 'yo supongo', yo digo... Mientras sean suposiciones".

Sin embargo, lejos del mal rollo que dejan entrever sus palabras, el hijo de Carmen Borrego asegura que su relación con su exmujer es "cordial y correcta" y que no tendría problema en coincidir con ella en el plató del programa de Mediaset en el que ahora colaboran ambos.

Conciliador, José María también se ha pronunciado sobre cómo es su relación con su prima Alejandra Rubio y ha apuntado que verá al bebé que tiene con Carlo Costanzia "en cuanto se pueda. Es que no hay problema, de verdad. Es que de verdad que no hay nada que arreglar, que está todo bien, que no hay que darle más importancia".