Becerril (OMEL) destaca la importancia del almacenamiento y dice que las renovables son imparables

La presidenta del Operador del Mercado Eléctrico en España (OMEL), Carmen Becerril, ha manifestado que el apagón que asoló toda la Península Ibérica hace poco más de una semana acrecienta la importancia del almacenamiento de energía, al tiempo que ha puesto de relieve que el desarrollo de las renovables "está en marcha y no se debe parar".

Así se ha expresado la directiva este martes en el foro 'Energías Renovables y Eficiencia Energética' organizado por la Cámara de Comercio Franco-Española, en el que expertos y responsables de empresas energéticas y data center han hablado sobre cómo vivieron dicho corte de suministro.

En este contexto, Becerril ha querido destacar el valor del almacenamiento, hasta ahora "olvidado", en situaciones como la acontecida el pasado 28 de abril.

EFICIENCIA ECONÓMICA

"Impulsar el almacenamiento con la experiencia adquirida creo que se convierte en este momento en un punto particularmente importante y deseable", ha recalcado la ejecutiva, que ha hecho hincapié igualmente en que "todos los objetivos en torno al desarrollo energético son elementos que siguen plenamente vigentes".

En concreto, Becerril ha detallado que "sigue plenamente vigente la electrificación de la economía", ya que para Europa, desde un punto de vista de eficiencia económica, es "la mejor de las apuestas que se puede hacer en este momento".

"Por supuesto, la transición energética sigue plenamente vigente y el desarrollo de las renovables es algo que está en marcha y no se debe parar", ha enfatizado la experta, para luego añadir que, "como indica el Informe Draghi, una de las mayores apuestas que tiene que hacer Europa en este momento es la de intentar buscar precios de la energía eléctrica más competitivos".

APROVECHAR MEJOR LOS RECURSOS AUTÓCTONOS

En este sentido, Becerril ha explicado que, como "importadores netos de todo tipo de combustibles de perfil fósil", buscar una mejora de los precios "pasa por intentar aprovechar mejor y de una manera más competitiva y eficiente todos los recursos autóctonos, por lo tanto volvemos a hablar de energías renovables".

Asimismo, la máxima representante de OMEL ha querido aprovechar la ocasión para apuntar a la relevancia del desarrollo industrial tanto en España como en Europa como oportunidad de prosperar económicamente, algo que está intrínsecamente relacionado con el aumento de la demanda de electricidad. Dicha alza es uno de los puntos que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), el cual "sigue totalmente vigente", recoge.

"La cuestión clave es que el PNIEC hay que leerlo y entenderlo como un todo y no como fracciones", ha afirmado Becerril, que ha señalado que hay tres puntos dentro de dicho plan que "merecen una particular atención". El primer punto es el almacenamiento, el segundo el crecimiento de la demanda y el tercero la inversión en redes.

"Se ha evidenciado que es más necesario que nunca que todos esos elementos que estaban en la ecuación y que quizás estaban siendo ignorados hasta este momento deben de cobrar una nueva fortaleza y una nueva atención", ha apuntado.

INTENTAR DESPLAZAR LA DEMANDA HACIA HORAS DIURNAS Y SOLARES

Por otra parte, la directiva ha apostado por intentar desplazar la demanda hacia horas diurnas y solares, donde los mercados mayoristas marcan "los precios más baratos y cuando más disponibilidad de energía hay dentro del sistema". De este modo, Becerril ha remarcado la posibilidad de "abaratar precisamente el coste de los peajes en esas horas centrales del día".

En cuanto a los precios medios de la energía para los consumidores particulares, la ejecutiva ha detallado que gracias a la disponibilidad de sol y viento está habiendo "una estacionalidad de los precios muy clara".

"Me atrevería a seguir siendo optimista sobre la expectativa que tiene España de llegar a ser uno de los países europeos con un precio de energía eléctrica más competitivo de Europa", ha resaltado Becerril, que ha indicado que el país tiene "muchas herramientas para que todo vaya avanzando en sentido positivo".

"Últimamente, solía acabar mis intervenciones diciendo que, viendo los precios de la electricidad y las expectativas que tenemos, pues, 'Spain is the place to be', y hoy también me atrevo a decir que 'Spain is the place to be'", ha manifestado.

MERCADO SECUNDARIO DE CAES

Por último, en referencia al Sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE), la experta ha manifestado que estos son "un gran elemento para que la involucración en hacer realidad la eficiencia energética se pueda acercar a todos los agentes económicos y que verdaderamente sea una ventaja añadida para todos".

Así, Becerril ha anunciado que desde OMEL están valorando la puesta en marcha en Europa de un mercado secundario de CAES para que se convierta en una "manera transparente de generar transacciones de compra-venta de estos certificados y pueda aumentar la oferta".