Ander Herrera: "Venir a Boca es algo único"

Londres, 7 may (EFE).- Ander Herrera, centrocampista español del Boca Juniors, aseguró en una entrevista con EFE que llegar a este club es "algo único" y que recomendaría a todos los futbolistas probar el fútbol argentino.

El ex del Athletic Club de Bilbao atendió a EFE en la víspera de la vuelta de la semifinal de la Liga Europa que jugará el equipo español en el estadio del Manchester United y habló sobre su llegada al Boca Juniors el pasado invierno.

"Decidí venir a Boca porque creo que es algo único, porque ahí están los archivos, la hemeroteca y siempre he dicho que sería algo único, algo para poner el broche a mi carrera", aseguró.

"Lo he podido conseguir, estoy en ello, siempre quieres pensar que lo mejor está por venir. Me estoy recuperando, estoy en ello, y las expectativas aquí que tenía antes de venir se superan. La pasión del club, lo que es el hincha de Boca, lo que significa ser jugador de Boca, la exigencia... Es algo único", añadió.

Además, Herrera recordó el caso de su excompañero en el Athletic Iker Muniain, que ahora juega en el San Lorenzo, y recomendó a todo futbolista y futbolero que le dé una oportunidad al fútbol argentino.

"Cuando me preguntan si recomendaría venir a este fútbol, sin duda. Yo si no fuera Boca no habría venido. Pero si alguien tiene la oportunidad, que le pregunten a Iker, que no se arrepentirá ni un poquito. Para los que somos futboleros, además de futbolistas, es algo muy bonito de vivir", señaló. EFE

(vídeo)