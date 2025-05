Wall Street borra algunas pérdidas por expectativas de acuerdos

(Bloomberg) -- El modo de aversión al riesgo prevalecía en Wall Street en vísperas de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal. Las acciones caen en medio de señales decepcionantes de las empresas y la economía, que alimentan la preocupación por el impacto de la guerra comercial del presidente Donald Trump.

La ola de compras que impulsó las acciones desde el borde de un mercado bajista perdió fuerza, ya que los inversionistas esperaban avances más significativos en las negociaciones entre Estados Unidos y sus principales socios comerciales. En un segundo día consecutivo de pérdidas, el S&P 500 cedía casi un 1%. Ford Motor Corp. suspendió sus perspectivas financieras para el año y dijo que los aranceles a los automóviles afectarán las ganancias. Palantir Technologies Inc. se hundió después de que sus resultados financieros no cumplieran con las expectativas más optimistas.

El déficit comercial de EE. UU. se amplió hasta alcanzar un récord en marzo, ya que las empresas se apresuraron a importar bienes, incluidos productos farmacéuticos, mientras la administración Trump preparaba aranceles generalizados. El informe ilustra lo que probablemente fue el último esfuerzo de las empresas estadounidenses para abastecerse de productos antes de que Trump anunciara amplios aranceles el 2 de abril.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 caía un 0,8% a las 9:32 am, hora de Nueva York.El Nasdaq 100 caía un 1,1%El Dow Jones Industrial Average caía un 0,7%El Stoxx Europe 600 caía un 0,2%El índice MSCI World caía un 0,6%El índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return caía un 1,2%El índice Russell 2000 caía un 1,1%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot registraba pocos cambiosEl euro subía un 0,2% hasta US$1,1339La libra esterlina subía un 0,7% a US$1,3384El yen japonés subía un 0,7% a 142,74 por dólar

Criptomonedas

bitcóin caía un 0,5% a US$93.751,48ether cayó un 2,5% a US$1.763,46

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantenía prácticamente sin cambios en el 4,35%.El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años avanzaba tres puntos básicos hasta el 2,55%.El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzaba dos puntos básicos hasta el 4,53%.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subía un 3,5% a US$59,13 el barrilEl oro al contado subía un 1,8% a US$3.395,07 la onza

Nota Original: Stocks Fall as Trade-War Damage Worries Sap Mood: Markets Wrap

--Con la colaboración de Sujata Rao y John Viljoen.

