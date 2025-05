El mexicano Gael García Bernal protagoniza un filme de suspense en España

Barcelona, 6 may (EFE).- El actor mexicano Gael García Bernal protagonizará junto a Rebecca Hall, Noomi Rapace y Beanie Feldstein n la película 'The end of it', una historia de ciencia ficción y suspense, escrita y dirigida por la española María Martínez Bayona, que coproducirán The Mediapro Studio US y BBC Film, según se ha hecho público hoy martes.

La película supone el debut en la dirección de María Martínez Bayona, autora del guion, en una producción que empezó en abril en las Islas Canarias.

En un futuro cercano en el que el envejecimiento tiene cura y la muerte es opcional, una mujer, Claire (Rebecca Hall), una antigua artista de la provocación que está a punto de cumplir 250 años, decide que quiere morir.

Esta decisión provocará conflictos con su marido, que interpreta Gael García Bernal, con su hija, a la que dará vida Noomi Rapace, y con su ayudante de inteligencia artificial, cuyo papel recae en Beanie Feldstein.

María Martínez Bayona ha señalado que la película plantea la pregunta de qué supondría vivir eternamente y, "lo más importante: ¿qué significa sentirse vivo?", una cuestión, entiende, que es "profundamente humana, paradójica y también absurda".

La directora se ha mostrado "muy ilusionada" por poder emprender "este viaje con un reparto y un equipo tan increíbles, con unos socios que siempre están a nuestro lado".

'The end of it' está producida por Emilie Jouffroy y Kamilla Kristiane Hodøl para Elation Pictures (The Damned), Adrià Monés Murlans para Fasten Films (Inside The Yellow Cocoon Shell) y Laura Fernández Espeso para The Mediapro Studio. EFE