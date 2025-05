Ángel Fernández Artime, el cardenal español próximo a Francisco preocupado por la educación y los jóvenes

Ángel Fernández Artime es uno de los seis cardenales españoles que estarán desde este miércoles, 7 de mayo, en el Cónclave que elegirá al sucesor de Francisco, con quien el asturiano mantuvo una estrecha relación. Nacido en 1960 en una familia de pescadores en la localidad asturiana de Luanco, su estancia temporal en Argentina le permitió coincidir y trabajar muy de cerca con el que era entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio.

"En aquel momento él era el cardenal Jorge Mario Bergoglio, yo el provincial de los salesianos y tuvimos múltiples encuentros. Más tarde, ya en Roma, esas citas se repitieron como rector mayor de los salesianos", ha recordado recientemente el asturiano en una entrevista. En 2023, Francisco elevó su rango al de cardenal. Fue nombrado arzobispo auxiliar de Ursona y consagrado el 20 de abril de 2024 en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma.

Fernández Artime aprovechó la misa presidida en la Basílica de San Pedro en recuerdo del Pontífice fallecido para expresar la cercanía pastoral que mantenía con Francisco. Allí reivindicó el papel de la vida consagrada en el seno de la Iglesia que tanto alentó el Papa fallecido. A quienes han decidido seguir ese camino, animó a continuar "al servicio de los pobres, los marginados y los olvidados".

CAMBIAR EL "COLOR DE LA PIEL" ANTE UNA "EUROPA DORMIDA"

Con Francisco, llegó a decir en alguna ocasión, la Iglesia Católica está "cambiando de color de piel" y ese cambio "hace bien" porque "interpela a una Europa dormida".

Artime se unió a los Salesianos de Don Bosco emitiendo sus primeros votos el 3 de septiembre de 1978 y sus votos perpetuos el 17 de junio de 1984. Licenciado en Teología Pastoral, Filosofía y Pedagogía, fue ordenado sacerdote el 4 de julio de 1987 en León y ha desempeñado diversos cargos dentro de la Orden Salesiana, incluyendo delegado provincial de Pastoral Juvenil, director de un colegio en Ourense y consejero y vicario provincial.

Tras participar en la comisión técnica que preparó el 26º Capítulo General, en 2009 fue nombrado Superior de la Provincia de Argentina Sur, con sede en Buenos Aires. El 23 de diciembre de 2013 fue nombrado Superior de la nueva Provincia de la España Mediterránea, dedicada a "María Auxiliadora", pero antes de poder asumir este nuevo servicio, el 25 de marzo de 2014, fue elegido por el 27º Capítulo General como nuevo Rector Mayor de la Congregación Salesiana y X Sucesor de Don Bosco. Este nombramiento lo convirtió en el primer español en ocupar este cargo.

El 11 de marzo de 2020 fue confirmado como Rector Mayor de los Salesianos, para un segundo sexenio 2020-2026.

JÓVENES, RECLUSOS Y MIGRANTES

Especialista en educación y pastoral juvenil se ha preocupado especialmente por los jóvenes en prisión y los migrantes. En una visita a una cárcel en Turín, el cardenal expresaba la alegría de encontrarse entre los jóvenes pero también "la amargura de verlos en un lugar como la cárcel".

"Sabemos que lo que estáis en la cárcel es sólo un momento de vuestra vida, no es toda vuestra vida", les dijo Artime a los internos de la cárcel Ferrante Aporti en aquella visita. "El año que viene me gustaría encontraros en otro lugar", añadió el cardenal.

Tampoco ha ocultado su preocupación, al igual que el Papa Francisco, por las personas migrantes y las "imperdonables" muertes en el Mediterráneo. "Es una realidad social tan desbordante que tendría que haber todo un acuerdo de diálogo político y social entre los países", argumentó en su día el purpurado.

En su función de cardenal, Fernández Artime sirvió como miembro del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica.

Su responsabilidad está ahora en la Basílica de María Auxiliadora de Roma y anteriormente visitó 120 países de todo el mundo como Rector Mayor de los Salesianos aunque asegura seguir muy vinculado a su tierra. "He conocido muchos sitios y siempre he hablado muy bien de Asturias porque me enamora y la llevo en la sangre", aseguró tras ser nombrado 'Hijo Predilecto' del Principado el pasado mes de octubre.