1-0. El LA Galaxy prolonga su agonía y sigue sin ganar tras once jornadas de la MLS

Nueva York, 4 may (EFE).- El LA Galaxy, vigente campeón de la MLS Cup y el equipo más laureado en la historia de la liga, cayó este domingo por 1-0 ante el Sporting Kansas City y prolongó su terrible inicio de temporada, en la que aún no conoce la victoria tras once partidos.

Ocho derrotas y solo tres empates es el espantoso balance del Galaxy, lo que le sitúa como colista de la Conferencia Oeste con 3 puntos.

Los angelinos han acusado muchísimo la ausencia del español Riqui Puig, lesionado de gravedad desde finales de la temporada pasada y que todavía no ha debutado en esta campaña.

Se esperaba que sufrieran sin Puig, que es el alma y corazón del equipo, pero nadie anticipó un inicio de temporada tan desastroso de los dirigidos por Greg Vanney.

El partido de esta noche fue otro ejemplo de la enorme frustración de un conjunto al que nada le sale bien y que tampoco pudo ganarle a un Sporting Kansas City que era penúltimo del Oeste con solo 7 puntos (ahora 10).

Quizá la mejor muestra de la crisis del Galaxy fue el tanto que encajó este domingo: un gol en propia puerta de Maya Yoshida tras un centro en apariencia inofensivo del Sporting Kansas City.

Ese autogol abrió el camino esta noche a una asombrosa anécdota estadística para el Sporting Kansas City, que se llevó el triunfo ante el Galaxy sin hacer un solo tiro (a puerta o fuera) en todo el encuentro.

En este sentido, el conjunto de Kansas acabó con la victoria en el bolsillo de forma increíble pese a su métrica de 0,0 goles esperados (xG).

En cambio, el Galaxy llevó el peso del encuentro y lo intentó todo sin ningún tipo de fortuna. Dominó la posesión (64,7 %), hizo 11 tiros (uno a puerta), lanzó 12 córners y terminó con 1,9 de goles esperados pero no le valió de absolutamente nada.

Para empeorar aún más la situación, el brasileño Gabriel Pec y Joseph Paintsil, extremos del Galaxy y dos nombres muy importantes de su plantilla, se fueron lesionados en la segunda mitad.

El calendario no le va a dar ningún respiro al Galaxy dado que este era el primero de una serie de tres partidos seguidos a domicilio. Tras Kansas City visitarán a los New York Red Bulls y al Philadelphia Union.

Su regreso a casa tampoco será nada sencillo puesto que se enfrentarán en el derbi angelino a Los Angeles FC (LAFC).

Tras once jornadas de la MLS, los Vancouver Whitecaps son líderes del Oeste con 26 puntos mientras que el Columbus Crew está al frente del Este con 24. EFE