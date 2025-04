Mark Mobius mantiene 95% en efectivo ante incertidumbre global

(Bloomberg) -- El veterano inversionista en mercados emergentes Mark Mobius mantiene la mayor parte de los activos de sus fondos en efectivo mientras espera que pase la incertidumbre relacionada con el comercio, que probablemente persistirá durante unos seis meses.

“En este momento, el efectivo es el rey. Por eso, el 95% de mi dinero en los fondos está en efectivo”, señaló Mobius el miércoles en una entrevista con Bloomberg Television. “En este momento, tenemos que mantener el efectivo y estar preparados para actuar cuando sea el momento adecuado”.

Mobius, que lleva tres décadas invirtiendo en mercados en desarrollo, señaló que algunos países emergentes, como la India, obtendrán se verán beneficiados en el entorno actual, “pero tendremos que esperar a que todo se estabilice y desaparezca la incertidumbre”.

Aunque muchos gestores y estrategas de Wall Street han adoptado una postura defensiva en su asignación de renta variable, los elevados niveles de efectivo de Mobius siguen pareciendo extremos. La confianza de los inversionistas en las perspectivas económicas es la más negativa en tres décadas, según una encuesta realizada a principios de este mes por Bank of America Corp.

Los inversionistas probablemente solo podrán evaluar las oportunidades del mercado una vez que las negociaciones comerciales se lleven a cabo en los próximos cuatro a seis meses, indicó Mobius. Añadió que no mantendrá tanto efectivo durante “más de tres o cuatro meses” y que comenzará a invertir dependiendo de dónde se presenten las oportunidades.

“Si el mercado sigue bajando, por supuesto que invertiremos más dinero”, aseguró el cofundador de Mobius Capital Partners.

En una entrevista con el periódico Economic Times en 2023, Mobius señaló que en ese momento supervisaba alrededor de US$300 millones en activos bajo gestión.

Los inversionistas que se refugian en instrumentos en efectivo en dólares estadounidenses se están perdiendo un repunte épico en el resto del mundo. El índice MSCI World Excluding United States, denominado en la divisa estadounidense, ha subido alrededor de un 10% en lo que va del año, tras una racha ganadora sin precedentes de 15 días.

Mobius prevé que India se beneficie a expensas de China, debido a los intentos de Trump de reestructurar las cadenas de suministro mundiales, alejándolas de la mayor economía de Asia. “Estados Unidos está muy interesado en llegar a un acuerdo con India, porque será la alternativa a China”, señaló, añadiendo que las acciones indias vinculadas al software y hardware electrónico están en su radar.

Por otra parte, “me volveré muy optimista respecto de China” si el gobierno muestra un cambio radical en su actitud hacia el comercio y el consumo interno.

Mobius también dijo que posee “un poco en fondos S&P 500” para seguir el mercado y espera que el indicador suba desde los niveles actuales hacia finales de año a medida que la confianza inversionista regresa a la inversión estadounidense.

“Trump no quiere ver una gran caída del mercado, por lo que hará ajustes y anuncios que darán un poco más de confianza a la gente en el mercado”, sostuvo.

