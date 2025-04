Marta Peñate, la inesperada defensora de Makoke "sin que sirva de precedente"

Aunque Makoke es la ex de su novio, Tony Spina, y han sido numerosos los enfrentamientos que han tenido en diferentes platós de televisión, siendo Marta Peñate una de las expertas en realities más crítica con la exmujer de Kiko Matamoros, la ganadora de 'Supervivientes All Stars' no ha dudado en salir en su defensa tras su expulsión de 'Supervivientes'.

"Pues Makoke a la calle no. Esto es sorprendente, pero Makoke a la calle no. Sinceramente me está gustando su concurso. Y que no cuente como precedente" ha apuntado entre risas la colaboradora durante la gala de los premios 'CeraWards' este jueves en Madrid, minutos antes de descubrir que la madre de Anita Matamoros no tenía que abandonar la aventura tras la brutal caída que sufrió 48 horas antes durante una prueba de recompensa.

Una de cal y otra de arena, porque Marta no ha dudado en tachar a Makoke de "exagerada". "Yo hice un programa con ella, 'Vaya vacaciones', y decía que se había partido un diente, paramos la prueba y todo, y no se había partido ningún diente. A ella le gusta exagerar. Ella dramática" ha sentenciado.

Y aunque reconoce que no le ha gustado nada que una de las mejores amigas de la concursante, Arantxa de Benito, le haya dicho que se "está comiendo sus babas" por estar con Tony, la canaria sorprende al destacar que "Makoke lo está haciendo bien, me gusta y lo digo".

Respecto a si es más del team Montoya o del team Anita, Peñate lo tiene claro: "Yo de Montoya. No entiendo la gente que le está criticando ahora y se ha bajado de su barco. Para mi opinión, Anita sí es verdad que no está haciendo un mal concurso como superviviente, pero para mí que robara un coco a sus compañeros me hace creer que no ha cambiado del todo. Y Montoya es cansino, pero no está dando una versión suya que no conozcamos. Es pesado, es así. Yo lo compré así y a mí me gusta así".

Cambiando de tema, Marta, que sigue tan enamorada de Spina como el primer día después de 4 años de relación, confiesa que la clave de su éxito como pareja es "la compenetración. Yo empecé con Tony como amiga y sinceramente creo que eso ha sido la clave de nuestra relación porque tenemos mucha confianza, yo confío en él a ciegas. Él ahora mismo se va a la casa de Mayeli y yo sé que no se va a liar con Mayeli" bromea.

El único sueño que les queda por cumplir, convertirse en padres. Un proceso muy duro que reconoce que "consigue sacar de mí esa vulnerabilidad, porque yo me hago la fuerte pero no, soy vulnerable. Y es verdad que el tema del embarazo es un punto muy débil para mí, me hace daño".

"Llevo mucho tiempo luchando, no lo consigo. De verdad, es un proceso súper cansino, súper complicado y esa parte me toca mucho. Pero ojalá este año 2025 sea mi año y me quede embarazada. Tengo que esperar un poco por lo del embarazo que tuve, que me tuve que pinchar un medicamento muy jodido. Y ya en breve, creo que un mesito o dos ya puedo. Así que..." ha desvelado, esperanzada con convertirse muy pronto en mamá.