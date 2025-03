Carlos Herrera matiza sus declaraciones y aclara cómo se encuentra Julio Iglesias

Carlos Herrera activaba hace unos días las alarmas sobre el estado de salud de Julio Iglesias al revelar, en su programa de radio en la COPE, que el artista tendría "muchas deficiencias" debido a un osteoblastoma que le habrían diagnosticado en la columna vertebral, un tumor benigno que haría que el padre de Enrique Iglesias -de 81 años- se estuviese deteriorando de forma progresiva.

"Está bien, pero no es el accidente -haciendo referencia al grave accidente de tráfico que sufrió el cantante de 'Soy un truhán, soy un señor' en 1962, cuando era jugador de fútbol del Real Madrid y por el que estuvo paralítico un año y medio-, el problema es la columna. De cintura para arriba está estupendamente. De cintura para abajo, tiene 500 años" explicaba el locutor radiofónico en 'Poniendo las calles'.

Unas palabras que han desatado una gran preocupación en torno a la salud de Julio -que no asiste a ningún evento público desde 2022- y que han obligado a Herrera a salir al paso de especulaciones para aclarar cómo se encuentra su íntimo amigo.

El periodista ha roto su silencio en el progama 'D Corazón' y ha afirmado rotundo que el cantante "está muy bien de salud", aclarando que sí le fue diagnosticado hace muchos años un osteoblastoma, pero que ahora mismo no lo tiene. "Es un cáncer benigno muy puñetero. Eso le ocurrió, pero no lo tiene ahora. Lo tuvo cuando fue operado poco después de ese accidente de tráfico. Ahora no tiene ninguno", dejaba claro, consciente del revuelo que han creado sus palabras.

Y, aunque ha reconocido que Julio tiene "dificultades para moverse" debido a su edad, ha aclarado que "la salud no la tiene mal, sigue con buen humor y con muchas ganas de venirse a España a dar una vuelta"

Alejado del foco mediático y viviendo a caballo entre sus residencias de Bahamas y Miami con su mujer Mirand Rijnsburger y sus hijos menores, el artista está volcado en su nuevo e ilusionante proyecto, una serie en Netflix en la que repasará su impresionante trayectoria profesional y su intensa vida personal, y con la que espera que cambie la percepción que se tiene de él. "Después de tantas especulaciones, libros y documentales en los que no he participado, por primera vez he decidido contar la verdad de mi vida" anunciaba recientemente.