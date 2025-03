Samsung México inaugura el Galaxy Experience en Perisur

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de febrero de 2025

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de febrero de 2025 /PRNewswire/ -- El 28 de febrero, la Ciudad de México fue el escenario de una experiencia tecnológica sin precedentes con la inauguración del Galaxy Experience by Samsung. Este espacio inmersivo, ubicado en el Centro Comercial Perisur, se posiciona como un nuevo epicentro de innovación, donde los asistentes pueden descubrir las últimas novedades de la serie Galaxy S25 y la revolucionaria Galaxy AI. El Galaxy Experience estará abierto hasta el 17 de marzo, con un horario de 11:00 a.m. a 9:00 p.m.

La inauguración fue una auténtica celebración, conducida por Michael Ronda, actor, cantante y miembro del Team Galaxy. El evento contó con la presencia de importantes ejecutivos de Samsung, como H.S. Jo, presidente de Samsung Latinoamérica; Thomas Yun, presidente de Samsung México; así como René Castillo, jefe de la división de Mobile, y Karen Goldberg, directora senior de Marketing para la división Mobile.

Uno de los momentos más esperados de la apertura fue la presentación en vivo del grupo musical Matisse, que deleitó a los asistentes con una presentación llena de emociones, cerrando con broche de oro una experiencia inolvidable que fusionó la tecnología y la música.

El Galaxy Experience ofrece diversas zonas de interacción donde los visitantes pueden probar de primera mano las avanzadas funciones del Galaxy S25. Entre estas experiencias destaca el Galaxy Café, donde se puede utilizar la función Circle to Search para aprender más sobre el tradicional postre coreano "Ah-Boong".

Otra atracción es el Beauty Bar, donde un especialista coreano guía a los asistentes a través de la función Interpreter para vivir el encanto del K-Beauty. Además, en el Sticker Lab, los visitantes pueden personalizar stickers con la función Emoji Creator y llevarlos impresos a casa como un recuerdo único.

El Galaxy Experience también cuenta con una zona Store, donde los visitantes tendrán la oportunidad de probar de primera mano funciones innovadoras como Now Brief, Now Bar y Gemini, que redefinen la forma en que los usuarios interactúan con su teléfono.

Estas herramientas impulsadas por inteligencia artificial elevan la experiencia móvil a un nuevo nivel con soluciones para organizar tareas con mayor eficiencia, acceder a información de manera intuitiva, e incluso introducen asistentes que interpretan texto, voz, imágenes y video; todo para una interacción más fluida y natural con el dispositivo.

La inauguración de esta experiencia no solo marcó el lanzamiento oficial de la serie Galaxy S25 en México, sino que también reafirmó el compromiso de Samsung de seguir innovando y acercando la mejor tecnología a sus usuarios.

