Antony: "En el Betis me he reconectado conmigo mismo, cada día tengo más confianza"

El atacante brasileño Antony Matheus dos Santos defendió este viernes que "cada día" tiene "más confianza" en el Real Betis, club por el que fichó para reconectarse consigo mismo, aunque cuando más presión ha sentido fue "en las favelas de Brasil" y no en el Manchester United, al mismo tiempo que reconoció que es "muy bueno" poder jugar ante el Real Madrid después de que le retiraran la tarjeta roja recibida ante el Getafe.

"Para recuperar mi confianza, lo más importante fue reconectarme conmigo mismo. Lo encontré aquí, y es por eso que estoy tan feliz y cada día tengo más confianza", dijo el atacante en una entrevista a Kooora recogida por Europa Press.

El brasileño fue el fichaje estrella del invierno para el Betis, que logró la cesión del '7' hasta final de temporada, una decisión que el extremo reconoció que tomó para reencontrarse consigo mismo, después de un inicio de temporada con el Manchester United complicado. "Siempre hay presión, pero la presión más grande que tuve fue en las favelas de Brasil, pensando en mi familia", confesó.

"La presión es parte natural de la vida de los futbolistas y tenemos que saber cómo gestionarla, ya sean críticas o elogios", agregó el jugador, que se mostró "muy agradecido" a Erik ten Hag, entrenador que decidió llevarlo al United. "Jugué menos con él al final, pero me gusta recordar los grandes momentos que pasamos juntos", recordó.

Y el precio elevado de su traspaso no fue la razón para sentir presión. "Sé cuánto pagaron para tenerme. He trabajado y sigo trabajando duro para rendir al máximo nivel, pero no me centro en los precios de traspaso. No está en mi contrato ni en el de ningún otro jugador", comentó.

Ahora, en el Betis, el entrenador Manuel Pellegrini es "muy importante" para el brasileño. "Antes de fichar por el Betis hablé con él y me dio mucha confianza. Su experiencia y trayectoria me dan energía cada día para hacer las cosas bien", elogió.

"Cuando hablo con mi hermano siempre le digo que me encanta LaLiga. Hoy puedo jugar aquí, disfrutarlo y rendir bien. El nivel es muy alto y el Real Betis siempre tiene que luchar por estar arriba", valoró sobre los objetivos de los verdiblancos.

Sobre la retirada de su tarjeta roja para poder jugar ante el Real Madrid este sábado en el Benito Villamarín, Antony celebró la "muy buena" noticia, "especialmente por la importancia de este partido". "Es un partido en casa y ante nuestra afición. Estoy muy feliz y listo para este encuentro", dijo.

Cedido hasta final de curso, Antony no quiso adelantar que pasará una vez concluya el acuerdo con el Betis. "Estoy muy feliz aquí, pero no sé qué pasará en el futuro. Siempre digo que disfruto cada día, con el club, la ciudad, todo, y doy lo mejor de mí por el equipo. Todavía es demasiado pronto para hablar de mi futuro", afirmó.

Finalmente, Antony reveló que estuvo "muy cerca de fichar" por el Liverpool. "Nunca sabremos lo que hubiera pasado. Al final, fui a Manchester y viví muy buenos momentos allí, y también fue una buena elección", apuntó.

"Salah es un jugador increíble y lleva mucho tiempo haciendo grandes cosas. Es un muy buen jugador. No sé si es el mejor del mundo en este momento, pero definitivamente es uno de los mejores y un fuerte candidato al Balón de Oro", concluyó sobre el futbolista egipcio.