Vaticano dice que estado de salud del papa Francisco es “complejo”; seguirá hospitalizado

(Bloomberg) -- El estado de salud del papa Francisco sigue siendo “complejo”,y los médicos están modificando el régimen farmacológico que utilizan para tratar su infección del tracto respiratorio mientras mantienen hospitalizado al pontífice de 88 años.

La Santa Sede ha informado este lunes sobre el estado de salud del ppa, que el viernes fue trasladado a un hospital de Roma tras varios días de lucha contra una bronquitis.

“Todos los análisis clínicos realizados hasta el momento muestran un cuadro clínico complejo que requerirá la necesaria hospitalización”, indicó el Vaticano. Los resultados de los análisis muestran una “infección polimicrobiana de las vías respiratorias” que requiere un ajuste en el tratamiento.

Nacido en Buenos Aires, Francisco es el líder espiritual de los católicos del mundo desde 2013. Es el primer Papa procedente de América y el primer pontífice no europeo desde el siglo VIII.

Traducción editada por Paulina Steffens.

Nota Original: Pope to Remain in Hospital as Vatican Says Condition ‘Complex’

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Bloomberg en español está en LinkedIn Bloomberg en Español en YouTube Síganos en X en @BBGenEspanol Conozca nuestro canal de WhatsApp Y también TikTok @bloombergenespanol

More stories like this are available on bloomberg.com

©2025 Bloomberg L.P.