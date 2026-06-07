Álex Baena: "Nos dolió perder el número uno del ranking FIFA"

El internacional español Álex Baena ha asegurado que les "dolió" perder la primera posición del ranking FIFA con el empate de Riazor ante Irak (1-1), ya que quieren "ser la número uno siempre", y ha afirmado que acuden al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con la "ilusión" de "hacer algo grande".

"Nos dolió, porque nosotros queremos ser la mejor en todo, ser la número uno siempre. Ese empate nos fastidió un poco por perder el primer puesto. Se ve siempre por las redes sociales ese tipo de cosas, pero no le damos mayor importancia. Siempre queremos ganar y ser la número uno", declaró en rueda de prensa.

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Sin embargo, afirmó que llegan muy motivados a la cita mundialista. "Aparte de que tenemos un grupo fantástico de jugadores, creo que llegamos todos con esa ilusión, con esa emoción de poder hacer algo grande en este Mundial. Todos nos sentimos un poco como Rodri, con ganas de poder hacer algo grande y de poder llegar lo más lejos posible", expresó.

El centrocampista del Atlético de Madrid valoró también las "distancias largas" que tendrán que recorrer en el torneo y el clima que se encontrarán. "Sabemos que son distancias largas, viajes largos, con poco descanso, pero no son excusas; igual que las tenemos nosotros, las tienen las demás selecciones. Estamos preparados para todo ese tipo de situaciones y nos hemos preparado muy bien en Madrid. Vamos a seguir preparándonos para llegar lo mejor posible al primer partido", indicó.

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"Sabíamos desde el principio el clima que íbamos a tener aquí, el ambiente. Sabemos que en Estados Unidos todo tipo de deportes son un espectáculo y creo que tenemos que aclimatarnos lo más rápido posible. Jugamos a las 12.00 los dos partidos y va a hacer mucho calor. Tenemos que adaptarnos lo más rápido posible para afrontar los partidos", prosiguió.

Por otra parte, Baena explicó qué les trasladaron los colegiados que les ofrecieron el sábado una charla arbitral. "Son situaciones un poco extrañas porque son situaciones nuevas que se van a implementar en este Mundial. Esperemos que todo lo que han hablado hoy en la charla se respete para todas las selecciones y que valga para que el espectáculo sea lo más bonito y lo más fluido posible", subrayó.

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En otro orden de cosas, habló de cómo han sido las semanas previas a que Luis de la Fuente ofreciese la convocatoria para la Copa del Mundo. "Todos los que estamos en la lista tenemos ese pequeño miedo de no poder estar en la lista definitiva porque somos España, tenemos millones de jugadores que se han quedado fuera, que tienen un nivel altísimo para poder estar aquí. Tienes ese pequeño 'run run' porque no has dado, a lo mejor, tu 100% en tu club", expuso.

"Siempre he tenido la confianza del míster, siempre he intentado dar lo mejor aquí y siempre que he rendido en el campo Luis me lo ha agradecido. Yo también tenía confianza de estar aquí, creo que también me lo merecía por todos estos meses que he venido ayudando a la selección para poder estar aquí", añadió.

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Por último, Baena desveló que tienen tanto en el gimnasio como en el hall del hotel una foto de la joven María Caamaño, que celebró la Eurocopa 2024 con los jugadores y que falleció este año por sarcoma de Ewing. "Fue una sorpresa muy bonita. Hablo muchísimo con la familia y para gente como Ferran, Pedri y yo, que tenemos mucha relación con ellos, ha sido un detalle muy bonito. La tenemos presente siempre que jugamos juntos y ojalá poder regalarle una bonita copa", finalizó.