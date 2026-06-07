Al menos once muertos y decenas de heridos por el ataque de un dron contra un mercadillo en el centro de Sudán

Al menos once personas han muerto y decenas han resultado heridas en el centro de Sudán por el ataque de un avión no tripulado contra un mercadillo del estado de Kordofán del Norte, uno de los epicentros actuales del devastador conflicto armado que asola el país africano desde hace más de tres años.

El ataque, ocurrido durante la mañana de ayer sábado, ha ido dirigido contra el mercado de Abu Zuaima, en la estratégica localiad de Hamrat al Sheij, una posición estratégica que conecta con la vecina región de Darfur, según ha informado la ONG Emergency Lawyers en redes sociales.

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Hamrat al Sheij fue escenario el pasado viernes de otro ataque que dejó dos fallecidos, sin que hasta ahora ni el Ejército ni el otro bando del conflicto, las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) se hayan pronunciado sobre lo ocurrido.

Los ataques aéreos anteriores en la zona han causado la muerte de decenas de civiles, destruido fuentes de agua y obligado a un gran número de residentes a huir a pueblos vecinos como Sawani, Al Farda y Um Sanat, que carecen de servicios básicos, según informa el diario 'Sudan Tribune'.

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