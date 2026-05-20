Agencias

Dos muertos en Dnipró en el último ataque nocturno ruso

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Kiev, 20 may (EFE).- Dos personas han muerto y otras seis han resultado heridas en la ciudad de Dnipró del centro-este de Ucrania en un nuevo ataque nocturno ruso contra la retaguardia ucraniana, según informaron las autoridades regionales y el Ejército.

Según ha informado el gobernador de la región de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, el ataque causó daños en un almacén y en varias viviendas de la ciudad de Dnipró, capital de la citada región.

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Ganzha explicó que los rusos lanzaron contra la región un misil y numerosos drones.

Las autoridades ucranianas han informado asimismo de daños en una infraestructura crítica de Odesa en el ataque ruso de esta madrugada.

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Según la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia lanzó contra el conjunto de Ucrania en las primeras horas del miércoles un misil balístico Iskander-M y 154 drones de larga distancia de los que 131 fueron neutralizados por las defensas ucranianas.

El misil y 23 drones impactaron en veinte localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea. EFE

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