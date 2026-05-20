Investigan operaciones con crudo por 690 millones antes de publicación de Trump, según WSJ

Madrid, 20 may (EFE).- El regulador de Estados Unidos está investigando un repunte repentino en los volúmenes de negociación del petróleo después de que más de 800 millones de dólares (690 millones de euros) en futuros cambiaran de manos momentos antes de que Donald Trump publicara el 23 de marzo en redes sociales su decisión de posponer los ataques a la infraestructura energética de Irán, según 'The Wall Street Journal'.

La Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC por sus siglas en inglés) está investigando este aumento repentino con el fin de intentar determinar si una persona con información privilegiada, que conocía la publicación de Trump, negoció en el mercado aprovechando dicha información o la filtró a alguien que pudiera hacerlo, según indicaron fuentes familiarizadas con el asunto a WSJ.

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El diario señala que los operadores de mercado que acertaron con estas "oportunas apuestas" obtuvieron beneficios con operaciones de compraventa de futuros de crudo, que en el caos de al menos cinco firmas fueron de cinco millones de dólares o más, gracias a las caídas de hasta el 13 % que llegaron a registrar los precios del petróleo tras el cambio de opinión del presidente estadounidense.

Por ejemplo, la firma de inversión Qube Research & Technologies, con sede en Londres, obtuvo ganancias ajustadas de aproximadamente 5 millones de dólares con esas operaciones, mientras que Forza Fund ganó cerca de 10 millones de dólares. Las empresas no han sido acusadas de irregularidades y no se ha podido determinar el motivo del interés de la CFTC en ellas.

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El diario recuerda el peso de los algoritmos en estas operaciones y apunta que la motivación de las mismas puede ser difícil de deducir y la línea entre la suerte y la habilidad puede ser muy delgada. De hecho, algunas empresas contactadas por el regulador atribuyeron sus decisiones a un titular que se publicó 15 minutos antes que el mensaje de Trump, según las fuentes de WSJ. EFE